लग्नानंतर होईलच प्रेम' मधून मुख्य कलाकाराची एक्झिट? अनेक भागात, प्रोमोत न दिसल्याने सोशल मीडियावर चर्चा

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या अत्यंत आवडत्या असतात. टीआरपी यादीत स्थान मिळवण्यासाठी मालिकेत निरनिराळे ट्विस्ट आणले जातात. या मालिकांमधील पात्रदेखील त्यांची आवडती असतात. अशातच मालिकेतील एखादं पात्र जरी बदललं तरी ते प्रेक्षकांना खटकतं. मालिकेमध्ये झालेला बदलही त्यांना लगेच जाणवतो. 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत देखील असाच एक बदल प्रेक्षकांना जाणवलाय. या मालिकेतील मुख्य कलाकारांपैकी एक कलाकार बरेच दिवस मालिकेतून गायब आहे. आणि प्रेक्षक आता त्याच्याबद्दल विचारणा करत आहेत. .'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेने काही दिवसातच प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. मात्र काही काळाने मालिका अत्यंत रटाळ करण्यात आली. प्रेक्षकांनी मालिकेच्या कथानकावर नाराजी देखील व्यक्त केलेली. असं असलं तरी मालिकेतील जीवा- नंदिनी आणि पार्थ- काव्याची जोडी प्रेक्षकांची अत्यंत आवडती आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून मालिकेतील आणखी एक मुख्य कलाकार मालिकेत दिसत नाहीये. हा कलाकार म्हणजे अभिनेते अविनाश नारकर. अविनाश नारकर मालिकेत पार्थ आणि जीवाचे बाबा दाखवण्यात आले आहेत. मात्र गेले काही दिवस ते मालिकेतून गायब आहेत. .अभिनेते अविनाश नारकर मालिकेच्या प्रोमोमध्येही दिसत नाहीयेत. त्यांच्याशिवाय शूटिंग सुरू आहे. मात्र ते मालिकेत का दिसत नाहीयेत यामागचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. त्यांनी मालिकेतून ब्रेक घेतलाय का की त्यांनी मालिका सोडलीये हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. प्रेक्षकही त्यांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .स्टार होण्यापूर्वी 'या' ठिकाणी राहायची माधुरी दीक्षित; ही होती घरातली आवडती जागा, मग अभिनेत्रीने का सोडलेलं घर? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.