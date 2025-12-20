नंदिनी आणि पार्थ उचलणार टोकाचं पाऊल; लग्नाची साडी जाळण्यापासून पेन्डंट तोडण्यापर्यंत, 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये काय घडणार?

'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत आता सगळ्यात मोठा ट्विस्ट आला आहे. काव्या आणि जीवा यांच्याबद्दल सगळ्यांना अखेर माहीत पडलंय. पण ज्याची भीती होती तेच घडलंय. काव्या आणि जीवा यांच्याबद्दल समजल्यानंतर पार्थ आणि नंदिनी पूर्णपणे तुटले आहेत. आधीच या चारही जणांची लग्न अत्यंत बिकट परिस्थितीत झाली होती. मात्र त्यानंतर त्यांनी आपापलं नशीब स्वीकारून नव्याने आयुष्याची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आत्याबाईंच्या कारस्थानामुळे आता या चौघांचे संसार मोडणार आहेत. २० डिसेंबरच्या भागात 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये काय घडणार ते पाहूया. .या भागात जीवा थेट सांगतो की एकतर काव्या या घरात राहील नाहीतर ती या घरात राहील. काव्या त्याला समजावण्याचा खूप प्रयत्न करते नंतर तो काहीही ऐकून घेत नाही. काव्या जेव्हा त्याचा हात पकडते, तोही ओरडून झिडकारतो. काव्या पार्थला गळ्यातलं मंगळसूत्र दाखवते. ती म्हणते की आपण वेगळं व्हायला एकत्र आलेलो नाही. मात्र पार्थ अत्यंत टोकाचा निर्णय घेत तिच्याकडे मंगळसूत्र परत मागतो. काव्या ते देत नसल्याने पार्थ तिला ओरड्तोदेखील. अखेर पार्थ त्या पेन्डंटचे दोन तुकडे करतो. पेन्डंटचे तुकडे तो फेकून देतो आणि म्हणतो, 'तुमच्या माझ्या जगाचे दोन तुकडे झालेत, आपण एकत्र नाही राहू शकत, तुम्ही तुमच्या घरी निघून जा. नाही तर तुम्ही इथे राहा, मी जातो.' .काव्या रडत ते तुकडे गोळा करते. दुसरीकडे नंदिनी तिची बॅग भरून बाहेर येते आणि सगळ्यांसमोर तिची लग्नाची साडी पेटवते. हे पाहून सगळेच शॉक होतात. नंदिनी म्हणते की, 'आज ही आग माझ्या नात्याला नाही, माझ्या विश्वासाला लागली आहे. मी माझा विश्वासघात सहन नाही करू शकत. नंदिनी घर सोडून निघून जाते. तर तिच्या पाठोपाठ काव्याही घर सोडून जाते. मात्र त्यापूर्बी पार्थ पाण्याने भरलेली बदली आणून स्वतःच्या अंगावर ओतून घेतो आणि म्हणतो, ''लग्न मानणारा, प्रेमावर विश्वास ठेवणारा पार्थ आजपासून मेला. ही त्याच्याच नावाची आंघोळ.'' हा सगळा प्रकार पाहून विक्रम आणि मानिनीदेखील पूर्णपाने खचतात. .घरी आल्यावर नंदिनीची समजूत घालण्यासाठी तिचे बाबा जातात. तर काव्याही तिथे पोहोचते मात्र तिला पाहून नंदिनी पुन्हा संतापतो. काव्या पुन्हा एकदा सांगते की, तिच्या चेहऱ्यावर रडू येऊ नये म्हणून तिने आतापर्यंत सगळं लपवलं होतं. काव्याच्या हातून चुकून नंदिनीच्या घड्याळाला स्पर्श होतो आणि ते स्पेशल कपल वॉच असल्याने एकाच वेळी नंदिनी-जीवाच्या घड्याळाचा बझर वाजतो. जीवाला असं वाटतं की, नंदिनी त्याला मिस करत असेल. म्हणून तो तातडीने तिच्याकडे जायला निघतो. मात्र जाण्यापूर्वी तो पार्थशी बोलायला थांबतो. मात्र रम्या त्याला पार्थशी बोलू देत नाही. ती घडलेल्या प्रकारासाठी जीवा आणि काव्याला जबाबदार धरते. .ASHA MOVIE REVIEW: विषय, कथा, मांडणी सुंदर पण प्रेक्षकांना भावेल का? कसा आहे रिंकू राजगुरूचा 'आशा' चित्रपट? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.