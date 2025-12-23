काव्याला रिअर लाईफ पार्थ मिळाला! 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिकेतील ज्ञानदाचं ठरलं लग्न, गुपचूप उरकला साखरपुडा, मेहंदीचा VIRAL VIDEO

Gyanada Ramtirthkar Mehndi Photos Viral: यंदा अनेक सेलिब्रिटी लग्न करताय. यावर्षी अनेक कलाकरांना त्यांचा लाईफ पार्टनर मिळाला. यात तेजस्विनी लोणारी, प्राजक्ता गायकवाड, पुजा बिरारी, शुभांगी सदावर्तेसह सुरज चव्हाण, अभिषेक रहाळकर यांनी लग्नगाठ बांधली आहे. त्यात आता 'लग्नानंतर प्रेम होईलच' मालिकेतील अभिनेत्रीनं चाहत्यांना गुडन्यूज दिली आहे. .अभिनेत्री ज्ञानदा रामतीर्थकर ही लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. ज्ञानदाने तिच्या मेहंदीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये तिच्या हातावर नवरीसारखी मेहंदी दिसत आहे. 'हातावर मेहंदी आणि हृदयात त्याने घेतलेली जागा' असं कॅप्शनमध्ये तिने लिहलय. तसंच तिने कॅप्शनमध्ये अंगठीची इमोजीही पोस्ट केलीय. त्यामुळे ज्ञानदा लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. तिने गुपचूप साखरपुडाही उरकल्याचं बोललं जातय.. ज्ञानदाने आणखी एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये तिनं लग्नाची गोड बातमी चाहत्यांना दिली आहे. 'ठरलं... कळवतो लवकरच!' असं कॅप्शन देत होणाऱ्या नवऱ्याचा हातात हात घेत असलेला व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओवर चाहत्यांनी कमेंट्स करत शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. अनेक सेलिब्रिटींनी सुद्धा तिला शुभेच्छा दिल्यात. .दरम्यान सध्या ज्ञानदा 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत काव्याची भूमिका साकारत आहे. तिची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडत आहे. तसंच याआधी ज्ञानदा 'ठिपक्यांची रांगोळी' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहचली होती. .गौतमी नाहीतर 'ही' लावणी डान्सर बिग बॉसमध्ये दिसणार? सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली...'मेल आलाय पण...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.