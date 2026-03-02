Lagnanantar Hoilach Prem : विंटेज कार, पारंपरिक गाणी आणि चाहत्यांची गर्दी; स्टार प्रवाह मालिकेचा लग्न ट्रॅक कलाकारांसाठी ठरला ऐतिहासिक

स्टार प्रवाहावर 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिके मधला जीव म्हणजेच विवेक सांगळे. लालबाग येथे झालेल्या शूटिंग वर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. विवेक हा लालबागचा असल्यामुळे हे सगळंच त्याच्या साठी खास बनलं आहे स्टार प्रवाहावर 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिकेला विशेष प्रेम प्रेक्षांकडून मिळत आहे. .या सिरियल मध्ये जीव म्हणजे विवेक सांगळे, नंदिनी म्हणजेच मृणाल दुसानिस पार्थ म्हणजे विजय आंदळकर आणि काव्या म्हणजेच ज्ञानदा रामतीर्थकर यांच्या प्रमुख जोड्या आहेत . आत्ता जीव -नंदिनी (जीवांदिनी) आणि काव्य - पार्थ (काव्यार्थ) यांच्या ट्रॅक पहायला मिळत आहे. .लग्न सोहळ्याचा बदलतोय ट्रेंड.नुकतंच त्यांच्या मेंहदी आणि हळदीचे एपिसोड झाले असून आत्ता त्यांच्या लग्नाच्या वरतीच एपिसोड ची वाट प्रेक्षक पाहत आहेत. नुकतेच त्याच शूटिंग झाले. त्याचे काही पडद्यामागचे क्षण सर्वत्र व्हायरल होत आहेत. याच क्षणांवर जिवाने त्याचे अनुभव शेअर केले आहेत..सिरीयल मध्ये आत्ता लग्नाचा ट्रॅक चालू असून त्यामाध्ये जीवांदिनी आणि काव्यार्थ यांच्या लग्नाची मिरवणूक ही ढोल - ताशांच्या गजरात भाग मुंबईचज्या लालबाग परिसरात शूट झाले आहे आणि या मालिकेतलं जीव हा लालबाग चा आहे. तसेच काही मराठी गाण्यांवरही ते नाचताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे..नंदिनीच्या आवाजाला झालंय तरी काय? 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये मृणालचा आवाज डब केलाय? प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांचा प्रश्न\n.हा संपूर्ण लग्नाच्या मिरवणुकीचा एपिसोडचे शूटिंग झाले असून या शूट वर जिवाने आपल्या भावना सांगितल्या आहेत - ‘मी मुळचा लालबागचा. मालिकेतल्या महत्त्वाच्या टप्प्याची सुरुवात लालबागच्या राजाच्या आशीर्वादाने होतेय यापेक्षा मोठी गोष्ट काय असू शकते. हा क्षण आयुष्यभर लक्षात राहील.’.या एपिसोड मध्ये विंटेज कार, पारंपरिक लग्नाची गाणी, वऱ्हाडी मंडळी आणि चाहत्यांची प्रचंड उपस्थिती मध्ये निघालेली हि वरात अधिक आकाशात बनली असून यामुळे थेट प्रेक्षकांसोबत हा भाग शूट करण्याचा आनंद घेता आला. प्रेक्षकांचं मालिका आणि मालिकेतील सर्वच कलाकारांवरचे प्रम पाहून कलाकारही भारावून गेले. या शूटचा समारोप हा लालबागच्या राजाच्या आशीर्वादाने केला गेला.यावेळी नंदिनी म्हणजे मृणाल म्हणाली - ‘प्रेक्षकांसोबत अशा पद्धतीने लग्न साजरं करणं हा माझ्या कारकिर्दीतील सर्वात सुंदर अनुभव आहे. लालबागच्या राजाच्या चरणी नव्या प्रवासाची सुरुवात करता आली, याचा खूप आनंद आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.