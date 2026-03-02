Premier

Lagnanantar Hoilach Prem : विंटेज कार, पारंपरिक गाणी आणि चाहत्यांची गर्दी; स्टार प्रवाह मालिकेचा लग्न ट्रॅक कलाकारांसाठी ठरला ऐतिहासिक

Wedding Shoot : स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका ‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’ सध्या प्रेक्षकांच्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. जीव-नंदिनी आणि काव्या-पार्थ यांच्या लग्नाचा भव्य ट्रॅक लालबागमध्ये पार पडला असून ढोल-ताशांच्या गजरात, विंटेज कार आणि चाहत्यांच्या उपस्थितीत.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
स्टार प्रवाहावर 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिके मधला जीव म्हणजेच विवेक सांगळे. लालबाग येथे झालेल्या शूटिंग वर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. विवेक हा लालबागचा असल्यामुळे हे सगळंच त्याच्या साठी खास बनलं आहे स्टार प्रवाहावर 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिकेला विशेष प्रेम प्रेक्षांकडून मिळत आहे.

Actor
Marathi Serial
star pravah
star pravah serial
lagnanatar hoilach prem

