लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेची वेळ बदलली, 'या' वेळेस प्रेक्षकांच्या भेटीला, कोण घेणार निरोप?

STAR PRAVAH SHIFTS LAGNANANTAR HOILACH PREM TO AFTERNOON SLOT:स्टार प्रवाह वाहिनीवर सध्या मोठे बदल करण्यात येत आहेत. अनेक मालिकांच्या वेळा बदलल्या आहेत, तर अनेक नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या आहेत. अशातच स्टार प्रवाहने 'विसरु नको तू मला' या मालिकेची घोषणा केली होती. परंतु या मालिकेची वेळ 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या वेळेत आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका संपणार का? असा प्रश्न पडला होता. परंतु या संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. .सर्वांची लाडकी मालिका आता नव्या वेळेत प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मालिकेत काव्या-पार्थ आणि जिवा-नंदिनी यांच्या जोडीनं प्रेक्षकांच्या मनात एक वेगळं स्थान निर्माण केलं होतं. त्यामुळे मालिकेच्या वेळेत बदलणार असल्याची चर्चा रंगत आहे. .२९ जूनपासून लग्नानंतर होईलच प्रेम ही मालिका दुपारी १ वाजता प्रसारित केली जाणार आहे. याआधी ही मालिका संध्याकाळी ७ वाजता प्रसारित होत होती. परंतु आता त्या वेळेत विसरु नको तू मला ही नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्यानं लग्नानंतर होईलच प्रेमच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. .दरम्यान आता मालिकेत येणाऱ्या भागात अधिक रंजन आणि उत्कंठावर्धन ट्रॅक पहायला मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता मालिकेबाबत अधिक उत्सुकता वाढली आहे. परंतु अचानक मालिकेच्या वेळा बदलल्यामुळे प्रेक्षकांच्यामधून अनेक प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळताय. .‘हे गाणं प्रेग्नेंसीत रेकॉर्ड केलं होतं’ परिणीती चोप्राचं 'नमामी शमीशान' शिवभक्ती गीत चर्चेत, सोशल मीडियावर Viral Video .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.