'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिका संपणार? नव्या मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...

MRUNAL DUSANIS AND GNYANADA RAMTIRTHKAR SERIAL FUTURE UPDATE: स्टार प्रवाह वाहिनीवर गेल्या काही दिवसांपासून अनेक मालिका, शो प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. यात काही दिवसांपूर्वी 'विसरू नको तू मला' या मालिकाची घोषणा झाली होती. मालिकेचा नवीन प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून त्यात मालिकेची वेळ आणि तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. .विसरु नको तू मला ही मालिका प्रेक्षकांना २९ जूनपासून संध्याकाळी ७ वाजता पहायला मिळणार आहे. परंतु या वेळेत मृणाल दुसानिक आणि ज्ञानदा रामतीर्थकर यांची लग्नानंतर होईलच प्रेम ही मालिका प्रसारित होते. परंतु आता त्याच वेळेत नवीन मालिका सुरु होत असल्यानं मृणाल-ज्ञानदाची मालिका संपणार का? असा प्रश्न चाहत्यांच्या मनात निर्माण झालाय. .टीआरपीच्या आधारे ७ चा स्लॉट हा 'विसरु नको तू मला' या मालिकेला देण्यात आला. परंतु आता 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेची वेळ बदलणार की, ही मालिका संपणार? असे अनेक प्रश्न प्रेक्षकांना पडले आहे. सध्या मालिकेचा ट्रॅक पाहता अनेकांनी मालिका लवकरच संपणार असा अंदाज लावला आहे. तर अनेकांनी ही मालिका आता दुपारच्या सत्रात सुरु होईल, असाही अंदाज व्यक्त केलाय. .परंतु स्टार प्रवाह वाहिनीने लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे लवकरच याबाबत अधिकृत अपडेट वाहिनी आणि कलाकारांकडून जाहीर केले जाणार आहे. दरम्यान विसरु नको तू मला या मालिकेत लोकप्रिय अभिनेता शाल्व किंजवडेकर आणि अभिनेत्री तन्वी मुंडले ही जोडी प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे..'अशोकमामांनी रंजनांना कधीच एकटं सोडलं नाही'; रंजना देशमुख हॉस्पिटलमध्ये असताना दिवसभर बाहेर बसायचे अशोक सराफ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.