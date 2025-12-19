जे बात! सख्खी बहीण होणार शत्रू पण सासू घेणार काव्याची बाजू; 'लग्नानंतर होईलच प्रेम'मध्ये पुढे काय घडणार?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रम 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मध्ये सध्या मोठा ड्रामा सुरू आहे. एकीकडे काव्या आणि जीवा यांच्या नात्याचं सत्य समोर आल्याने नंदिनी आणि पार्थ चांगलेच खचलेत तर दुसरीकडे मात्र मानिनी तिच्या सुनेच्या बाजूने उभी राहणार आहे. या मालिकेच्या आजच्या भागात जीवा आणि काव्याचं अफेअर समोर आल्यावर नंदिनीला खूप दुःख झाल्याचं दाखवण्यात येणार आहे. नंदिनी त्या दोघांना म्हणते, 'तुम्ही एकत्र या, मी तुमचं लग्न लावून देईन.' तेव्हा जीवा सांगतो, काव्या आणि त्याच्यात आता काहीही उरलेलं नाही. तो म्हणतो, 'काव्यावर होतं त्यापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त, माझं तुझ्यावर प्रेम आहे.' तेव्हा नंदिनी जीवाची कॉलर पकडून विचारते की, तो अजून किती खोटं बोलणार आहे? .नंदिनी स्वतः जीवा आणि काव्याचं लग्न लावून द्यायला तयार होते. आतापर्यंत काव्याने तिला हे का नाही सांगितलं असं विचारल्यावर काव्या म्हणते, ती जीवाबद्दल सगळं सांगणार होती मात्र तिचं आणि पार्थचं लग्न आधीच झालं. तेव्हा मानिनी-विक्रमलाही जीवा आणि नंदिनीच्या लग्नाचा प्रसंग आठवतो. काव्याने गावाला नाही तर किमान मुंबईला आल्यावर तरी सगळं सांगायला हवं होतं असं नंदिनी म्हणते. त्यावर काव्या म्हणते की, नंदिनीचा पार्थसोबतचा संसार सुरू होण्याआधीच मोडला, त्यामुळे पुन्हा तिला तिच्या ताईचं जीवासोबतचं लग्न मोडायचं नव्हतं, म्हणून ती गप्प राहिली. काका-काकू, आई-बाबा यांचा विचार करुन ती काहीच बोलली नाही. .काव्या आणि जीवा दोघेही हात जोडून त्यांच्यात आता काहीही नाही असं सांगतात. मात्र नंदिनी हट्टाला पेटते आणि त्यांच्या घटस्फोटाचं सत्य सगळ्यांना सांगते. जे ऐकून सगळ्यांना धक्का बसतो. पार्थ नंदिनीची साथ देतो आणि म्हणतो, 'मला हे लग्न नकोय.' नंदिनी लग्नानंतरचं नको तर लग्नाआधीचं प्रेम जिंकू दे म्हणते आणि तिचे बाबादेखील यात तिची साथ देतात. तिला माहेरी येण्यास सांगतात. तर तीदेखील बॅग भरण्यासाठी रूममध्ये जाते. तर दुसरीकडे तिचे बाबा काव्याला या सगळ्यासाठी जबाबदार ठरवतात. तेव्हा मात्र मानिनी काव्याच्या बाजूने उभी राहते. .मानिनी म्हणते की, 'तुम्ही तिला ओरडू नका. काव्याने जे काही केलंय, ते आपल्या सगळ्यांचा विचार करुन केलंय. तिने स्वत:च्या आधी आपल्या सगळ्यांचा विचार केला, हे तुमच्या लक्षात नाही येत आहे का? हे तुमचेच चांगले संस्कार आहेत आणि तुम्ही तिलाच दोष देताय? माझ्या दोन्ही सुनांचा काहीही दोष नाही, काव्याच्या विरोधात कोणी काही बोललेलं मी ऐकून घेणार नाही. सॉरी, पण नंदिनीला मी इथून जाऊ देणार नाही.' तर रूममध्ये जीवाने मनवूनही नंदिनी बॅग भरून निघते. ती त्यांच्या लग्नाची फ्रेमही जमिनीवर फेकून तोडून टाकते. आता मालिकेत याच्यापुढे काय होणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .१०० कोटींचा सिनेमा, अभिनयात दिली जिनिलियाला टक्कर, आता 'वेड' फेम अभिनेत्रीला मिळत नाहीये काम, म्हणते- दुसरा पर्याय... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.