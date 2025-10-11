तो सीन संपल्यावर रेखा म्हणाल्या तुला एक सांगू का? मराठी अभिनेत्रीने सांगितला 'लज्जा' सिनेमाचा किस्सा; म्हणाली- त्यानंतर मी

लोकप्रिय मराठी मालिका 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनावर गारुड घातलंय. या मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या आवडीचं आहे. पार्थ- नंदिनी, जिवा आणि काव्या यांच्या जोड्या प्रेक्षकांच्या आवडीच्या असल्या तरी एक व्यक्ती आहे जिचा प्रेक्षक रागराग करतात. ती व्यक्ती म्हणजे त्यांची आत्या. मालिकेत ही भूमिका अभिनेत्री संयोगिता भावे साकारत आहेत. मालिकेत जरी खडूस आणि वाईट भूमिकेत असल्या तरी खऱ्या आयुष्यात त्या अतिशय चांगल्या आहेत. त्यांनी अनेक मालिका आणि चित्रपटात काम केलंय. त्यांनी चक्क बॉलिवूड अभिनेत्री रेखा यांच्यासोबतही काम केलंय. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी रेखासोबतचा त्यांचा अनुभव सांगितलाय. .संयोगिता यांनी 'लज्जा' चित्रपटात रेखा आणि मनीषा कोईराला यांच्यासोबत काम केलं होतं. यात त्या विरोध करतात म्हणून त्यांचे केस कापण्यात येतात आणि नंतर त्यांना रेखा यांच्या समोर आणण्यात येतं. मात्र त्या सीनदरम्यान रेखा यांनी त्यांना एक सल्ला दिला होता. महत्वाचं म्हणजे हा सल्ला देण्याआधी त्यांनी संयोगिता यांची परवानगी देखील घेतली होती. संयोगिता यांनी नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'चित्रपटात मी त्याच्या विरोधात जाते तर तो माझे केस बारीक कापतो. आणि मग बाकीच्या बायका मला रेखाकडे घेऊन येतात. आधी कुणी बघतही नव्हतं. ओरडायला लागत होतं, दादा पाणी द्या ना. अमुक द्या ना.'.संयोगिता पुढे म्हणाल्या, 'सीन सुरू व्हायच्या आधी राजकुमार संतोषींनी बोलावलं. ते म्हणाले, हा तुझा सीन आहे आणि तुला तुझा बेस्ट द्यायचा आहे. खूप प्रेशर आलं. बापरे. बरं त्याच्यात रेखा आणि मनीषा कोईराला समोर. अशी धडधड म्हणजे जे काय होतं ना. पण पहिलाच टेक झाला आणि त्यानंतर रेखाजी मला म्हणाल्या की तुला मी काही सजेस्ट केलं तर चालेल का? मी शॉक झाले, अवधी मोठी बाई मला विचारते सजेस्ट करू का? प्रोफेशनॅलिझम. मी म्हणले हो मॅम. त्या म्हणाल्या, मी ऐकलंय की तू नाटक करून आली आहे. थिएटरची कलाकार आहेस.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'रेखा म्हणाल्या की आप जो मेरे कंधे पे सर रखके सो रहे है वो मुझे लिपटकर रोईये. मिठी मार आणि रड. आणि आम्ही केलं. पहिला टेक झाल्या झाल्या माझ्यासाठी एक खुर्ची होती. एक स्पॉटबॉय पाण्याची बाटली घेऊन उभा होता. मला हे झेपलं नाही हे काय आहे. तर माझी अजून एक मैत्रीण त्यात काम करत होती. ती म्हणाली, हे लोक तुम्हाला जज करतात. की तुम्ही कशा पद्धतीने काम करताय. मग तुम्हाला तो आदर मिळतो. आणि तू तो मिळवलायस आणि ते पण पहिल्याच शॉटमध्ये.' .सरप्राइज देऊया म्हणून मी त्याच्या सेटवर गेले पण तो... मयुरी वाघने सांगितलं नेमकं काय घडलं; म्हणाली- बाहेरून कानावर यायचं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.