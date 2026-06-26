अभिनेत्री असल्याने सासूबाईंनी दिलेला नकार, मग कसं झालं लक्ष्मी निवासच्या जान्हवीचं लग्न, दिव्याने सांगितली हटके लव्हस्टोरी

DIVYA PUGAONKAR OPENS UP ABOUT HER MARRIAGE WITH AKSHAY: झी मराठीवरील लक्ष्मी निवास या मालिकेतून घराघरात पोहचलेली अभिनेत्री दिव्या पुगावकर हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. लक्ष्मी निवास मालिकेतील तिची जान्हवीची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. अशातच दिव्यानं एका मुलाखतीत तिची लव्हस्टोरी शेअर केलीय. .दिव्या पुरगावकरने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने तिच्या करिअरबद्दल, वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. यावेळी तिने तिची हटके लव्हस्टोरी सुद्धा शेअर केली. सुरुवातीला अभिनेत्री असल्यानं सासूबाईंनी लग्नाला नकार दिला असताना आता दिव्या घरातील सगळ्यांची लाडकी झालीय. .त्यांच्या लव्हस्टोरीची सुरुवात अक्षयने दिव्याला फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवल्यानंतर झाली. सुरुवातीला दोघेही लाँग डिस्ट्स रिलेशनशिपमध्ये होते. परंतु 'मुलगी झाली हो' ही मालिका संपल्यानंतर दिव्या मुंबईत आली. त्यानंतर त्यांच्यात अधिक जवळीक वाढली. लव्ह मॅरेज म्हटलं की, खरंतर मुलीकडे मुलांची परीक्षा घेतात. परंतु इकडे मुलाकडच्यांनी दिव्यांची परीक्षा घेतली. अक्षयच्या कुटुंबाने इतके प्रश्न विचारले की, तिची ती एक परीक्षाचा झाली..मनोरंजनविश्वाबाबत पसरलेल्या अफवेमुळे अक्षयच्या आई-वडिलांना मुलीबाबत खात्री नव्हती. त्यांना मुलगी अभिनेत्री आहे कळल्यानंतर काळजी वाटली होती. त्यामुळे अक्षयच्या आईने दिव्याचा फोटोही न बघता नापसंत केलं होतं. .अक्षय पुढे किस्सा सांगत म्हणाला, 'एकदा मी ठरवून आत्याच्या घरी माझ्या आईबाबांना बोलवलं. तेव्हा दिव्या ही तिथं आली होती. तिथं त्यांची भेट झाली. ती बोलण्यात फार हुशार आहे. तिला माहिती की, कोणाशी कसं बोलायचं. मी बाहेर गेलो आणि ती बेडरुममध्ये आईबाबाशी गप्पा मारत बसली. आमचं लग्न ठरेपर्यंत माझ्या आईबाबांना दिव्याबाबत खात्री नव्हती. पंरतु त्यांना नंतर कळलं की, ती किती जीव लावते, माझ्यावर किती प्रेम करते. त्यानंतर सगळं सुरळीत झालं.' असं त्यांनी मुलाखतीत सांगितलं. .सुरुवातील मी कमिटमेंटच्या शोधात होते. जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा भेटलो. तेव्हा आमची भेट पाच मिनिटांची होती. जेव्हा तो आला तेव्हा फक्त आम्ही एकमेकांकडे पाहिलं. आम्हाला काय बोलावं हे देखील सुचत नव्हतं. सहाव्या मिनिटाला तो मला म्हणाला, मी निघतो, मी सुद्धा हो हो म्हणत मला पण जायचं आहे सांगितली. आम्ही त्यानंतर एकमेकांना नापसंत करत बोलणं थांबवूया असं ठरवलं. परंतु आमची मैत्री छान झाली होती. त्यामुळे आम्ही बोलणं सुरुच ठेवलं. त्यानंतर सहा वर्षांनी आम्ही लग्न केलं. असा किस्सा दिव्यानं शेअर केला. .डॉक्टर की खुनी? रजनीकांतच्या 'धर्मन' पोस्टरने निर्माण केला सस्पेन्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.