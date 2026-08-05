7 वर्षांनी बदललं सगळंच! लक्ष्मी निवास मालिकेतून मुख्य अभिनेत्याची एक्झिट तर भावना-सिद्धूचं नातं तुटलं

TUSHAR DALVI EXIT FROM LAKSHMI NIVAS: झी मराठीवरील लक्ष्मी निवास ही मालिका गेल्या काही दिवसापासून दुपारी प्रसारित होतेय. आता लवकरच या मालिकेत तब्बल ७ वर्षांचा लीप येणार आहे. या सात वर्षात मालिकेत अनेक बदल झालेलं दाखवण्यात आलय. भावना-सिद्धू यांच्या नात्यात दुरावा आलाय, तर जान्हवी विश्वा यांना गोड मुलगा सुद्धा झालाय. परंतु सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मालिकेतून मुख्य अभिनेत्याची एक्झिट झालीय. .झी मराठीनं लक्ष्मी निवास मालिकेचा एक प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये सगळंच बदललेलं पहायला मिळतय. प्रोमोमध्ये दळवी कुटुंबाची परिस्थिती आता पूर्णपणे बदलली असून लक्ष्मी यशस्वी उद्योजिका झाली, तर श्रीनिवासचं निधन झालय. त्यामुळे त्याची स्वप्न आता लक्ष्मी मुलांच्या साथीनं पूर्ण करते..प्रोमोमध्ये श्रीनिवास निधन झाल्यानं अभिनेते तुषार दळवी यांची एक्झिट झालेलं पहायला मिळतय. तुषार याच्या एक्झिटमुळे चाहते नाराज झाले. 'लक्ष्मी निवास मालिकेतील निवासलाच बाजूला केलं' अशा प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांकडून येताना पहायला मिळताय. दरम्यान भावना आणि लक्ष्मी यांच्यात दुरावा आलेलं दाखवण्यात आलय. या दुराव्याला भावना लक्ष्मीला जबाबदार ठरते. तर दुसरीकडे ७ वर्ष जेलमध्ये शिक्षा भोगल्यावर दळवी कुटुंबाचा बदला घेण्यासाठी जयंत बाहेर आलेलं दाखवण्यात आलंय. त्यामुळे मालिकेबाबत चाहत्यांना अधिकच उत्सुकता लागली आहे..दरम्यान लक्ष्मी निवास मालिकेतील हे लीप १५ ऑगस्टपासून येणार आहे. तसंच ही मालिका दररोज दुपारी दीड वाजता प्रसारित केली जाणार आहे. त्यामुळे आता मालिकेतील या लीपला यश मिळेल का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. .'आमची एवढी चांगली मैत्री होती ती संपली' सतीश पुळेकर नाना पाटेकरांबद्दल बोलताना म्हणाले, 'मला माफ करा हा विषय..'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.