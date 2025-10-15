कानातून रक्त यायचं बाकी आहे! 'दिसला गं बाई दिसला' गाण्याच्या रिमेकवर प्रेक्षक संतापले; म्हणतात- त्या ललितचं तर माकड...

Premier

Lalit Prabhakar New Song Sparks Controversy: 'ललित प्रभाकरचा नवीन चित्रपट 'प्रेमाची गोष्ट २' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मात्र त्यातील 'दिसला गं बाई दिसला' गाण्यावर प्रेक्षकांनी नाराजी व्यक्त केलीये.
एक तो काळ होता जेव्हा अशी मराठी आणि हिंदी गाणी बनायची जी ऐकून प्रेक्षकांना ती आपल्याच आयुष्यावर आधारित आहेत असं वाटायचं. काही गाणी मनोरंजन करायची तर काही थेट प्रेक्षकांच्या काळजावर वार करायची. त्यानंतर काळ आला तो लावण्यांचा. मराठी लावण्यांनी आणि प्रेमगीतांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य केलं. मात्र सध्या अनेक चांगल्या गाण्यांचं वाटोळं होताना दिसतंय. अनेकजण रिमेकच्या नावाखाली जुन्या गाण्यांची वाट लावतायत. हिंदी मध्ये हे सर्रास होत होतं. मात्र आता मराठीतही ती लाट आलीये. ललित प्रभाकरच्या आगामी चित्रपटात 'दिसला गं बाई दिसला' या गाण्याचा रिमेक करण्यात आलाय. मात्र हा रिमेक पाहून प्रेक्षकांनी डोक्याला हात लावलाय.

