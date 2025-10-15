कानातून रक्त यायचं बाकी आहे! 'दिसला गं बाई दिसला' गाण्याच्या रिमेकवर प्रेक्षक संतापले; म्हणतात- त्या ललितचं तर माकड...

एक तो काळ होता जेव्हा अशी मराठी आणि हिंदी गाणी बनायची जी ऐकून प्रेक्षकांना ती आपल्याच आयुष्यावर आधारित आहेत असं वाटायचं. काही गाणी मनोरंजन करायची तर काही थेट प्रेक्षकांच्या काळजावर वार करायची. त्यानंतर काळ आला तो लावण्यांचा. मराठी लावण्यांनी आणि प्रेमगीतांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य केलं. मात्र सध्या अनेक चांगल्या गाण्यांचं वाटोळं होताना दिसतंय. अनेकजण रिमेकच्या नावाखाली जुन्या गाण्यांची वाट लावतायत. हिंदी मध्ये हे सर्रास होत होतं. मात्र आता मराठीतही ती लाट आलीये. ललित प्रभाकरच्या आगामी चित्रपटात 'दिसला गं बाई दिसला' या गाण्याचा रिमेक करण्यात आलाय. मात्र हा रिमेक पाहून प्रेक्षकांनी डोक्याला हात लावलाय. .ब्लॅक अँड व्हाइट काळातली अनेक गाणी प्रेक्षक आवडीने ऐकतात. त्यातील एक गाणं म्हणजे 'पिंजरा' चित्रपटातील 'दिसला गं बाई दिसला'. हे गाणं नवीन ढंगात प्रेक्षकांच्या समोर आलंय. व्ही शांताराम यांच्या चित्रपटातलं हे गाणं उषा मंगेशकर यांनी गायलं होतं. तर संध्या शांताराम यांच्यावर हे चित्रित झालं होतं. आता 'प्रेमाची गोष्ट २' मध्ये हे गाणं पाहायला मिळतंय. यात नृत्यांगना गौतमी पाटील गाण्यावर ठुमके लगावताना दिसतेय. राधा खुडे, आदर्श शिंदे आणि विश्वजीत जोशी यांनी हे गाणं गायलंय. राम कदम आणि अविनाश-विश्वजीत यांनी गाण्याला संगीत दिले आहे. मात्र प्रेक्षक या गाण्यावर नाराज असल्याचं दिसतंय. .हे गाणं प्रदर्शित होताच नेटकऱ्यांकडून मात्र नाराजीचे सूर उमटत आहेत. एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'एवढे सुंदर गाणे अन त्या गाण्याला असं मॉडिफाय केले... मराठी इंडस्ट्री जिथे आम्हाला गर्व असायचा त्यात आपल्याच मायबोली गाण्यांची अशी वाट लावताय.' दुसऱ्याने लिहिलं, ' हे बघण्यासाठी साडेतीनशे चारशे रुपये खर्च करून मराठी माणूस थिएटर मध्ये येईल? चांगल्या गाण्याचं वाटोळं करू नका रे जून ते सोन असत हे तुमच गाणं ऐकून समजलं जे जुनं गाणं होत तेच भारी आहे.' एकाने ललितला उद्देशून म्हटलं, 'अरे यार ललित प्रभाकर काय करताय हे....किती छान छान काम केलंत आणि काय करताय हे आता. अगदी माकड करून ठेवलाय त्याचा.आम्हाला तुमचा कडून खूप अपेक्षा आहेत.'.आणखी एकाने लिहिलं, 'पिंजरा मधील हे classic गाणं जे संध्या शांताराम यांच्या नृत्याभिनयामुळे अजरामर राहिल... काळ बदलला मान्य, नूतनीकरण गरजेचे आहे पण नवीन पिढीला अस्सलची ओळख न करवून देता असा धिंगाणा दाखवला तर ते तसेच स्वीकारणार... खरंच item song वाटत आहे... लावणी कला जपायला हवी आणि त्या साठी अशा कुबड्या नक्कीच नकोत... कृपया चित्रपट team ने याचा विचार करावा.' अशा अनेक प्रतिक्रिया प्रेक्षकांनी दिल्या आहेत. .कुटुंबियांसोबत प्राजक्ता माळीच्या फार्महाउसवर पोहोचली ही मराठी अभिनेत्री; किती भरलं एका दिवसाचं भाडं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.