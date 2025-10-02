‘लंगडा त्यागी’ पुनरागमनाच्या तयारीत; पुन्हा एकदा भूमिकेसाठी लागणार सैफ अली खानची वर्णी?

विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित ‘ओमकारा’ या २००६ मधील चित्रपटात सैफ अली खानने साकारलेला ‘लंगडा त्यागी’ हा खलनायक आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. या भूमिकेतील त्याचा अभिनय ही त्याच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाची नोंद मानली जाते. आता जवळपास दोन दशकांनंतर पुन्हा एकदा या पात्राला नव्या रूपात प्रेक्षकांसमोर आणण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. निर्माते कुमार मंगत पाठक आणि अभिषेक पाठक यांनी ‘लंगडा त्यागी’वर आधारित स्वतंत्र चित्रपट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .याबाबतचे प्राथमिक काम सुरू झाले असून, पटकथा अंतिम टप्प्यात असल्याचे समजते. २०२६ मध्ये या चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकल्पातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे, ‘लंगडा त्यागी’ची भूमिका पुन्हा सैफ अली खान साकारणार का? निर्मात्यांकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही..काही सूत्रांच्या माहितीनुसार, पटकथेच्या गरजेनुसार या भूमिकेत सैफ परतू शकतो किंवा एखाद्या नव्या पिढीतील कलाकारालाही संधी मिळू शकते. त्यामुळे हा प्रकल्प सीक्वेल ठरणार की रिबूट, हे स्पष्ट होणे बाकी आहे. ‘लंगडा त्यागी’ हे पात्र केवळ एका खलनायकाचे नव्हे, तर भारतीय पॉप-कल्चरमधील एक महत्त्वाचे प्रतीक ठरले आहे. दर काही काळाने या भूमिकेचा उल्लेख चर्चेत येतो. त्यामुळे या पात्रावर स्वतंत्र चित्रपट होणार असल्याने प्रेक्षकांमध्ये कुतूहल निर्माण झाले आहे. .Kantara 2 Twitter Review: कसा आहे रिषभ शेट्टीचा 'कांतारा चॅप्टर १'? ट्विटर रिव्ह्यू वाचून लगेच कळेल; नेटकरी म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.