अरे हा तर तोच सीन... 'लपंडाव' मालिकेत केली 'सैयारा'च्या त्या सीनची कॉपी; नेटकऱ्यांनी लावला डोक्याला हात

SAIYAARA MOVOE SCENE COPIED IN LAPANDAV SERIAL : छोट्या पडद्यावरील मालिकेत 'सैयारा' चित्रपटातल्या एका सीनची कॉपी करण्यात आली आहे.
Payal Naik
छोट्या पडद्यावर गेल्या काही दिवसात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. यातील काहीमालिकांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली तर काही अजूनही त्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतायत. त्यात स्टार प्रवाहावरही दोन नव्या मालिका सुरू झाल्या. यात 'लपंडाव' मालिकेचादेखील समावेश आहे. नुकताच या मालिकेचा प्रोमो समोर आला आहे. यात दाखवलेला सीन पाहून प्रेक्षकांनीच डोक्याला हात लावलाय. हा सीन 'सैयारा' चित्रपटातून घेण्यात आल्याचं प्रेक्षक सांगत आहेत.

