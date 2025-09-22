अरे हा तर तोच सीन... 'लपंडाव' मालिकेत केली 'सैयारा'च्या त्या सीनची कॉपी; नेटकऱ्यांनी लावला डोक्याला हात

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही दिवसात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. यातील काहीमालिकांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली तर काही अजूनही त्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतायत. त्यात स्टार प्रवाहावरही दोन नव्या मालिका सुरू झाल्या. यात 'लपंडाव' मालिकेचादेखील समावेश आहे. नुकताच या मालिकेचा प्रोमो समोर आला आहे. यात दाखवलेला सीन पाहून प्रेक्षकांनीच डोक्याला हात लावलाय. हा सीन 'सैयारा' चित्रपटातून घेण्यात आल्याचं प्रेक्षक सांगत आहेत. .'लपंडाव' या मालिकेत अभिनेत्री रुपाली भोसले, चेतन वडनेरे आणि कृतिका देव यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. या मालिकेत रुपाली खलनायिका दाखवण्यात आली आहे. आपल्या मुलीसोबत ती अगदी वाईट वागताना दाखवण्यात आली आहे. मात्र यांच्या नात्याचं सत्य काहीतरी वेगळंच असल्याचं दिसतंय. सखी मात्र आईसाठी वाट्टेल ते करायला तयार आहे. तर दुसरीकडे कान्हा आणि सखीची देखील भेट झाली आहे. आता प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आल्यावर सरकार सखीला जीव देण्याची भीती घालते आणि स्वतःची नस कापून घेते. ते पाहून सखी ट्रॅफिकमधून उतरून रस्त्याने धावत सुटते. .काय आहे प्रोमोमध्ये धावत असतानाच तिच्या हातातली पुस्तकं खाली पडतात आणि ती उचलत असताना तिच्या समोर एक बाइक येते ती बाइक कान्हाची असते. त्यानंतर कान्हा सखीला स्वतःच्या गाडीवर बसवतो. मात्र गादीवर बसवल्यावर तो तिला मोठा काळ्या ओढणीने स्वतःसोबत बांधताना दाखवण्यात आलाय. आता तो असं का करतो हे मात्र समजलेलं नाही. हाच सेम सीन सैयारा चित्रपटात दाखवण्यात आला आहे. ज्यात अभिनेता अभिनेत्रीला असाच स्वतःभोवती बांधतो. हे पाहून आता नेटकरी निरनिराळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत. .अरे हा सेम सैयारा चित्रपटातून कॉपी केला, लेखक पण सैयाराचा फॅन दिसतोय, वाटायची लव्हस्टोरी सुरू करणार का, असं बांधायची गरज काय होती पण अशा अनेक प्रतिक्रिया या प्रोमोवर आल्या आहेत. .अरे हा तर 'होणार सून मी...' मधला डायलॉग... तेजश्रीच्या जुन्या मालिकेतलं वाक्य प्रेक्षकांनी ओळखलं, 'वीण दोघातली तुटेना'चा प्रोमो चर्चेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.