Premier

'लास्ट स्टॉप खांदा...' चित्रपटाचं कलरफुल पोस्टर लाँच; 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधील अभिनेता झळकणार, तुम्ही ओळखलंत का?

MAHARASTRACHI HASYAJTRA FAME SHRAMESH BETKAR LAST STOP KHANDA: 'लास्ट स्टॉप खांदा...' हा चित्रपट लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधील कलाकार मुख्य भूमिकेत दिसतोय.
LAST STOP KHANDA

LAST STOP KHANDA

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

सध्या जोरदार चर्चेत असलेल्या 'लास्ट स्टॉप खांदा...' चित्रपटातलं 'शालू झोका दे गो मैना' हे गाणं लोकप्रिय झालं आहे. प्रत्येकाच्या प्रेमाची गोष्ट उलगडणाऱ्या या चित्रपटातून अभिनेता श्रमेश बेटकर, जुईली टेमकर ही नवी जोडी प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. नुकतेच या चित्रपटाचे पोस्टर सोशल मीडियावर लाँच करण्यात आले असून येत्या २१ नोव्हेंबरला हा चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com