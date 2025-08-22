"आई अचानक आम्हाला सोडून गेली आणि.." ज्योती चांदेकरांच्या लेकीची आईच्या आठवणीत भावूक पोस्ट

ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मोठ्या मुली पौर्णिमाने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली.तिने आईवर प्रेम करणाऱ्या चाहत्यांचे आभार मानले आणि काही जिव्हाळ्याच्या आठवणी शेअर केल्या.लहानपणापासूनच आई इतरांपेक्षा वेगळी असल्याची जाणीव होत असल्याचं तिने लिहिलं..Marathi Entertainment News : ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं काही दिवसांपूर्वी निधन झालं. त्यांच्या निधनाने अनेकांना धक्का बसला. अनेकांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली तर अनेक चाहते अंत्यदर्शनासाठी उपस्थित होते. त्यांच्या दोन्ही मुली पूर्णिमा आणि तेजस्विनी या धक्क्यातून सावरत आहेत..ज्योती यांची मोठी मुलगी पौर्णिमाने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत तिच्या भावना व्यक्त केल्या. या पोस्टमध्ये तिने आईवर भरभरून प्रेम करणाऱ्या चाहत्यांचे आभार मानले. तिच्या काही आठवणीही तिने शेअर केल्या. ."मी, प्रेक्षक आणि ज्योती चांदेकर-पंडित (आई )मला कळायला लागलं त्या वयापासून आपली आई बाकीच्या मित्र मैत्रिणींच्या आयांपेक्षा वेगळी आहे हे हळू हळू कळू लागलं होतं . आई मला आणि तेजू ला कधीच पुरायची नाही, तिचा हवा तेवढा सहवास मिळायचा नाही म्हणून मी आईच्या नाटकांना जायचे . विंगेमधून प्रेक्षक किती आलेत हे छोट्याशा फटीतून लपून बघायचे आणि नेहमी ती गर्दी बघून मला आश्चर्य वाटायचं , की माझ्या आईला बघायला एवढे लोक येतात."."वर्दी वाले आणि नाटकसिनेमा मधे काम करणारे घरी कधी येतील ह्याचा पत्ता च नसतो असं माझी आज्जी म्हणायची .तेव्हा आपली आई ह्या प्रेक्षकांना छान वाटावं म्हणून तिची कला सादर करत कायम दौऱ्यांवर असते आणि आपल्यापासून लांब असते हे डोक्यात बसलं होतं. माझ्याही पेक्षा जास्त प्रेक्षकांचं आईवर जास्त प्रेम आहे हे मला एक मुलगी म्हणून कधीच पटलं नाही .पण आई आता गेली ,अशी अचानक आम्हाला सोडून गेली आणि माझा हा विचार अलगद पुसून गेली.पूर्वी नाटक ,नंतर सिनेमा आणि आता वयाच्या ह्या टप्प्यात मलिंकांमधला प्रेक्षक आणि प्रेम करणारा वर्ग हा वर्षानुवर्षे वाढतच गेला .माझ्या आणि तेजू च्या जवळच्या माणसांनी, कुटुंबाने आम्हाला खूप साथ दिलीच पण तिच्यावर भरभरून प्रेम करणाऱ्या प्रेक्षकांनी जो प्रेमाचा वर्षाव केलाय तो शब्दात मांडणं कठीण ."."अजूनही सोशल मीडिया वर पूर्णा आज्जी ला रिप्लेस करू नका, तिची जागा कुणीच घेऊ शकत नाही ,पूर्णा आज्जी गावाला गेली आहे असं दाखवा हीच खरी श्रद्धांजली,असा कलाकार होणे नाही अश्या अगणित कमेंट्स पाहून आपल्या आईने काय कमावून ठेवलं , किती प्रेक्षक जोडले आहेत ह्याची प्रचिती आली.आता पटतंय , कलाकार हा आधी प्रेक्षकांचा असतो, मग घरच्यांचा असतो.माझी आई म्हणजे ज्योती चांदेकर- पंडितएक रंगकर्मी,कलाकार.अनेक संकटांमधून वाट काढत ती तिचं आयुष्य थाटात जगली ,रूबाबात राहिली ,माणसं जोडली,नाती बनवली,प्रेम वाटलं आणि प्रेम मिळवलं.ह्या दुःखात आमच्यासोबत उभ्या राहिलेल्या आमचा आधार झालेल्या सर्व कुटुंबियांचे,मित्र परिवाराचे आणि प्रेक्षकांचे मनापासून आभार 🙏🏻- पोर्णिमा पंडित".अनेकांनी कमेंट करत पौर्णिमाच सांत्वन केलं आणि तिचं कौतुकही केलं. ""आई"ने सर्वांच्या मनात तिचे घर बनवले आहे. ती ईथेच आहे आपल्या सर्वामध्ये. आम्ही सर्व तुमच्या दुखाःत सहभागी आहोत.","खरंच, तुम्ही आईंबद्दल अतिशय मनमोकळेपणाने व्यक्त झाला आहात. कलाकार हा नेहमी रसिक प्रेक्षकांसाठी स्वतःची दुःखं विसरून आपले काम करत असतो. ज्योती चांदेकर मॅडम ही अशीच एक अप्रतिम, गुणी आणि समर्पित कलाकार होत्या. त्यांचं अभिनयकौशल्य, आवाजातली उब, आणि पात्रांना दिलेली जीवंतता प्रेक्षकांच्या हृदयात कायम घर करून राहील.त्यांनी साकारलेली प्रत्येक व्यक्तिरेखा आजही डोळ्यांसमोर उभी राहते. त्यांचं आयुष्य म्हणजे एक प्रेरणा आहे—कठीण प्रसंग असूनही आपल्या कलेप्रती असलेली निष्ठा त्यांनी शेवटपर्यंत जपली. अशा थोर अभिनेत्रीला आमचा मनापासून सलाम.देव त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो " अशा कमेंट्स लोकांनी केल्या आहेत..FAQs : ज्योती चांदेकर यांचे निधन कधी झाले?काही दिवसांपूर्वी (16 ऑगस्टला).त्यांच्या निधनानंतर कोणत्या मुलीने सोशल मीडियावर पोस्ट केली?मोठी मुलगी पौर्णिमा पंडित.पौर्णिमाने तिच्या पोस्टमध्ये काय व्यक्त केलं?आईवर भरभरून प्रेम करणाऱ्या चाहत्यांचे आभार आणि काही आठवणी.तिला लहानपणी कोणती जाणीव झाली होती?तिची आई इतर मैत्रिणींच्या आयांपेक्षा वेगळी आहे आणि तिच्या नाटकांना प्रेक्षकांची गर्दी असते.ज्योती चांदेकर यांच्या कुटुंबात कोण आहेत?त्यांच्या दोन मुली – पौर्णिमा आणि तेजस्विनी..बॉलिवूडचा एक असा खलनायक ज्याच्यामुळे अमिताभ बच्चन झाले सुपरस्टार ! त्याचा मृत्यू अखेरपर्यंत रहस्यच राहिला .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.