Premier

"आई अचानक आम्हाला सोडून गेली आणि.." ज्योती चांदेकरांच्या लेकीची आईच्या आठवणीत भावूक पोस्ट

Jyoti Chandekar Elder Daughter Emotional Post : अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं काही दिवसांपूर्वी निधन झालं. त्यांच्या मोठ्या मुलीने इमोशनल पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली. तिने या पोस्टमधून चाहत्यांचे आभार मानले.
Jyoti Chandekar Elder Daughter Emotional Post
Jyoti Chandekar Elder Daughter Emotional Post
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मोठ्या मुली पौर्णिमाने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली.

  2. तिने आईवर प्रेम करणाऱ्या चाहत्यांचे आभार मानले आणि काही जिव्हाळ्याच्या आठवणी शेअर केल्या.

  3. लहानपणापासूनच आई इतरांपेक्षा वेगळी असल्याची जाणीव होत असल्याचं तिने लिहिलं.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com