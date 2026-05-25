'सेटवर वर्चस्व दाखवलं जात होतं' अमृताने सांगितला 'तुमचं आमचं सेम असतं' मालिकेच्या सेटवरचा किस्सा, म्हणाली...'वजनावरुन मला नेहमी...'

TUMCHA AMCHA SEM ASTA SET CONTROVERSY NEWS: मराठी मालिकाविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता देशमुख ही सध्या चर्चेत आहे. तिने फ्रेशर्स, लक्ष्मी निवास, तुमचं आमचं सेम असतं या मालिकेतून आपल्या अभिनयाची छाप प्रेक्षकांवर टाकली. बिग बॉस मराठीच्या शोचा सुद्धा ती भाग होती. तसंच तिचं नियम व अटी लागू या नाटक सुपरहिट ठरतय. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत अमृताने तुमचं आमचं सेम असतं मालिकेच्या सेटवर किस्सा शेअर केलाय. .अमृताने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तिने तिच्या करिअरच्या सुरुवातीबद्दल सांगितलंय. सेटवर तिला कशी वागणूक मिळायची याबद्दल तिने चाहत्यांसोबत शेअर केलय. तिला बॉडी शेमिंगला सामोरं जावं लागल्याचाही खुलासा तिने केलाय. तसंच सेटवर सांगण्याची पद्धतही चुकीची होती असही ती म्हणाली..अमृता म्हणाली, 'तुमचं आमचं सेम असतं ही माझी पहिली मालिका होती. या मालिकेत माझ्या तब्येतीवरून निर्मात्याच्या पत्नीकडून माझं खूप बॉडी शेमिंक व्हायचं. मला त्या म्हणायच्या, तुला वजन कमी करण्याची गरज आहे. एका महिन्यात तु वजन कमी केलं पाहिजे. मी तेव्हा व्यायाम वगैरे करत नव्हते परंतु माझं इतकं जास्त वजन नव्हतं. मी तशी बरी दिसायचे. पात्राला शोभेल अशीच दिसायचे. परंतु सतत माझ्यावर बॉडी शेमिंग व्हायचं.'.पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'मला जेव्हा त्या भूमिकेसाठी कास्ट केलं, तेव्हा माझ्यात काही बदल झालाच नाही. सततच्या बोलण्यामुळे सगळ्या गोष्टीमुळे खच्चीकरण होत असेल तर ते योग्य नाही, किंवा सांगण्याची एक पद्धत असते. तु फिट हो, या पात्राला त्याची गजर आहे. असं कर वगैरे काही सांगू शकता. परंतु तिथं तसलं काही पाळलं जात नव्हतं. नुसतं वर्चस्व दाखवलं जायचं. तेव्हा असं वाटायचं की, मीच चांगली दिसत नाहीय.'.'तेव्हा मी नवीन असल्यानं त्यांना सांगू शकले नाही की, मी वजन कमी करु शकत नाही. जशी मी या क्षेत्रात रुळत गेले तसा माझा आत्मविश्वास वाढत गेला. तुम्ही नेहमीच स्पष्टवक्ते असायला हवं. तुमचं मुद्दा समोरच्यापर्यंत पोहोचवता आला पाहिजे.' असंही ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली.