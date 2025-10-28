Laxmi Nivas Major Turn:

Laxmi Nivas Major Turn:

esakal

Premier

‘बाबो... जान्हवी परतली तनुजा बनून!’ लक्ष्मी निवास मालिकेतला खतरनाक ट्वीस्ट, जान्हवीचा स्मृतीभ्रश होणार?

Laxmi Nivas Major Turn: ‘लक्ष्मी निवास’ मालिकेत मोठा ट्वीस्ट आला आहे. जान्हवीचा स्मृतीभ्रंश झाल्यानंतर ती तनुजा या नव्या रुपात परतली आहे. पाण्यात उडी मारल्यानंतर बेपत्ता झालेली जान्हवी आता दिग्विजय देशमुख यांच्या घरी तनुजा आल्याचं दाखवण्यात आलय.
Published on

लक्ष्मी निवास मालिकेत गेल्या काही दिवसांपासून अनेक नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहे. अशातच मालिकेत जयंतला कंटाळून जान्हवी पाण्यात उडी मारते. जयंत जान्हीला शोधण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु त्याला ती कुठेच सापडत नाही. शेवटी जान्हवी सगळ्यांना सोडून गेल्याचं सत्य जयंत सर्वांना सांगतो.

Loading content, please wait...
viral
marathi
Marathi Actress
instagram
Marathi Serial
Entertainment news
Zee Marathi
Marathi News Esakal
www.esakal.com