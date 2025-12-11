स्टार प्रवाहचं घाण राजकारण... ती आली आणि १५ दिवसात मालिका संपली; 'लक्ष्मीच्या पावलांनी'वर प्रेक्षक चिडले; म्हणतात- अशी गुंडाळायची वेळ...

'लक्ष्मीच्या पावलांनी' ही मालिका संपायला अगदी दोन दिवस बाकी आहेत. मात्र या मालिकेमुळे स्टार प्रवाहवर प्रेक्षक चांगलेच नाराज झालेत. २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. अतिशय अशा मालिकेने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. ईशा केसकरने साकारलेली कला आणि अक्षर कोठारीचा अद्वैत प्रेक्षकांना भावला. सगळं काही व्यवस्थित सुरू असताना मालिकेचा टीआरपी अगदी तिसऱ्या क्रमांकावर असताना अचानक स्टार प्रवाहने ही मालिका बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता प्रेक्षक स्टार प्रवाहला जाब विचारत आहेत. .मालिकेत १५ दिवसांपूर्वीच एक मोठा ट्विस्ट आला होता. मालिकेची मुख्य अभिनेत्री ईशा केसकर हिची एक्झिट दाखवण्यात आली. आणि दुसऱ्या अभिनेत्रीला आणण्यात आलं. मात्र आता दुसऱ्या अभिनेत्रीसोबत पुढची मालिका दाखवायची सोडून वाहिनीने मालिका बंद करण्याचा निर्णय घेतला. स्टार प्रवाहने नुकताच या मालिकेचा शेवटच्या भागाचा प्रोमो शेअर केलाय. यात रोहिणी आणि राहुल स्वतःच्या तोंडाने स्वतःचा गुन्हा कबुल करताना दाखवण्यात आलेत. मात्र हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक प्रचंड चिडलेत आणि स्टार प्रवाह खूप वाईट राजकारण करत असल्याचं बोलत आहेत. . शेवटच्या भागाचा प्रोमो शेअर केल्यावर त्यावर नेटकाऱ्यानी प्रतिक्रिया देत लिहिलं, '“मालिका संपवायची होती तर..Happy Ending का दाखवली नाही?”, “कला-अद्वैतचं लग्न तरी दाखवायचं होतं…सगळ्या कथेची वाट लावली”, “मालिका निरोप घेतेय ही गोष्ट मनाला पटच नाहीये…”, “काय फालतुगिरी आहे अशी गुंडाळावी लागतेय सिरीयल”, “नवी गोष्ट- नवी नायिका- नवा अध्याय हे फक्त १५ एपिसोडसाठीच होत का? मग कलाची एक्झिट का दाखवली?”, “मालिका संपणारच होती तर ईशाला थांबवलं पाहिजे होतं”, 'खूप घाण राजकारण करतायत स्टार प्रवाहवाले. ही वाहिनी फक्त दोन मोठे प्रोडक्शन हाऊस चालवतंय, बाकीच्यांना टिकूच देत नाहीत. इतकी चांगली मालिका संपवली.'' .अशा अनेक प्रतिक्रिया या मालिकेच्या प्रोमोवर आल्या आहेत. तर दुसरीकडे ईशाने देखील वाहिनीच्या त्रासाला कंटाळून मालिका सोडली असेल असा अंदाज प्रेक्षक लावत आहेत. कारण जर मालिका संपवायची असती तर आणखी १५ दिवस ईशाने काम केलं असतं असं प्रेक्षकांचं म्हणणं आहे. ही मालिका बंद होणार असल्याने प्रेक्षक मात्र नाराज आहेत. मालिकेत अनेक मुद्दे तसेच ठेवून मालिका बंद केली जातेय. अद्वैतचे वडील, अद्वैतने कलाच्या काकांचा केलेला अपघात, काजल आणि सोहम यांचं नातं सगळं अर्धवट ठेवून ही मालिका निरोप घेतेय. .तो तुझा नवरा आहे, आधी त्याला थांबव... विवाहित पुरुषाशी लग्न करण्याबद्दल अरुणा इराणी म्हणाल्या- तुमच्यात तिसरी व्यक्ती... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.