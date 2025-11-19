लक्ष्मीकांत बेर्डेंनी गाजवलेलं नाटक परत येणार; 'अबब विठोबा बोलू लागला’ मध्ये हास्यजत्रेतील अभिनेता साकारणार धम्माल पुजारी

मराठी रंगभूमीवर सध्या जुन्या आणि गाजलेल्या नाटकांच्या पुनरागमनाचे वारे वाहत आहेत. मोठ्यांच्या नाटकांसोबतच आता बालरंगभूमीही पुन्हा कात टाकत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, बालप्रेक्षकांचे प्रचंड मनोरंजन करण्यासाठी एकेकाळी गाजलेले ‘अबब विठोबा बोलू लागला’ हे सुपरहित बालनाट्य आता नव्या संचात रंगभूमीवर येण्यासाठी सज्ज झाले आहे..सुवर्ण इतिहासाचा वारसा भारतातील पहिली बालनाट्य संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि सुधाताई करमरकर यांनी २ ऑगस्ट १९५९ रोजी स्थापन केलेल्या ‘लिटिल थिएटर’ (बालरंगभूमी) या संस्थेच्या माध्यमातून हे नाटक सादर केले जात आहे. नीळकंठ नांदुरकर यांनी हे नाटक लिहिले असून, पूर्वी या नाटकात दिवंगत अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे, विजय केंकरे आणि विनोद हडप यांसारख्या दिग्गजांनी भूमिका साकारल्या होत्या.. प्रभाकर मोरेंची 'धम्माल' एंट्री सुधाताईंच्या पश्चात निर्माती नमिता वागळे-गिरकर हे नाटक पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला आणत आहेत. विशेष आकर्षण म्हणजे, प्रसिद्ध विनोदी अभिनेते प्रभाकर मोरे या नाटकात 'धम्माल पुजाऱ्याची' भूमिका साकारणार आहेत. त्यांच्या अचूक टायमिंगमुळे हे नाटक पुन्हा एकदा हास्याचे फवारे उडवणार यात शंका नाही. मालिका आणि चित्रपट दिग्दर्शक प्रशांत गिरकर या नाटकाचे दिग्दर्शन करत आहेत. प्रभाकर मोरे यांच्यासोबतच नीता दोंदे, सागर पवार, प्रकाश अय्याळ हे कलाकार दिसतील. तसेच, बालकलाकार म्हणून आयुष टेंबे, किनारा पाटील आणि गोजिरी जगदाळे यांची निवड करण्यात आली आहे..कधी येणार भेटीला?पोस्टर अनावरण आणि विषयाचे महत्त्व नुकतेच या नाटकाच्या पोस्टरचे अनावरण ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर आणि ज्येष्ठ नाट्य दिग्दर्शक विजय केंकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. आजची मुले मोबाईल आणि गॅझेट्सच्या जगात अडकलेली आहेत. त्यांना विनोदी अंगाने आपल्या संस्कृतीची आणि संस्कारांची ओळख करून देणे, हा या नाटकाचा मुख्य उद्देश आहे. जुन्या आठवणींना उजाळा देणारे आणि नव्या पिढीला संस्कृतीचे धडे देणारे हे धम्माल बालनाट्य येत्या डिसेंबर महिन्यात रंगभूमीवर दाखल होत आहे. .त्यांना खोटारडेपणाचा खूप राग... सयाजी शिंदे यांनी सांगितलं खऱ्या आयुष्यात कसे होते निळू फुले; म्हणाले, 'त्यांनी कधी दाखवलं नाही पण...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.