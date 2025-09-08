गिरगावातल्या गणपती विसर्जनाला बेभान होऊन नाचायचा लक्ष्या... खेतवाडीच्या प्रत्येक आडव्या गल्लीमध्ये जाऊन

लोकप्रिय मराठी अभिनेले लक्ष्मीकांत बेर्डे म्हणजेच प्रेक्षकांचा लाडका लक्ष्या आजही प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतोय. आपल्या अभिनयाच्या जोरावर घराघरात पोहोचलेले लक्ष्मीकांत यांनी त्यांची प्रत्येक भूमिका जिवंत केली. गिरगावात लहानाचे मोठे झालेले लक्ष्मीकांत यांनी खेतवाडीत आपल्या अभिनयाचा खऱ्या अर्थाने श्रीगणेशा केला. ते खेतवाडीतल्या युनियन हायस्कुलमध्ये शिकले. गिरगाव चौपाटीवरच्या भवन्स कॉलेजचे विद्यार्थी होते. त्यात गिरगावतला गणेशोत्सव म्हणजे अतिशय सुंदर. याच गणपतींच्या विसर्जनाला लक्ष्मीकांत देहभान विसरून नाचायचे. .ज्येष्ठ सिनेसमीक्षक दिलीप ठाकूर यांनी लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्याबद्दलची ही आठवण सांगितली आहे. गिरगावात सगळे सण मोठ्या उत्साहात पार पडतात. त्यात विशेष आकर्षण म्हणजे गणपती. त्यात प्रत्येक लहान, मोठ्या, चिंचोळ्या, आडव्या गल्लीत सार्वजनिक श्रीगणेशोत्सवाची जबरा धूम. प्रत्येक मंडळाच्या विसर्जनाला कच्ची बाजा असायचा. अतिशय धुमधडाक्यात या मिरवणुका निघतात. या वातावरणात मोठे झालेले लक्ष्मीकांत या सणाला मनमुराद नाचायचे. .त्याला कुणी अडवत नसे... दिलीप ठाकूर म्हणाले, 'तो काय करायचा माहित्येय? तो प्रार्थना समाज ते आॅपेरा हाऊस असा नाचत नाचत जाई आणि मग पुन्हा माघारी येई आणि प्रार्थना समाजला बघायचा की कोणत्या मिरवणूकीत चांगला कच्ची बाजा आहे, त्यातून तो पुन्हा ऑपेरा हाऊसपर्यंत जाई. पुन्हा माघारी येई आणि प्रार्थना समाजला बघायचा की….. एक प्रकारचे हे फ्री लान्स असे आणि त्याचा उत्साह पाहून त्याला कोणी अडवतही नसे. पाच दिवसाचे, मग सात दिवसाचे आणि मग अनंत चतुर्थीच्या दिवशीचे गणपती अशी त्याला नाचायला मुबलक संधी मिळाली. तोही आनंदला. हे सगळे एन्जाॅय केले. त्याचे तेव्हा शालेय वय असल्याने सगळे कसे जमून गेले.'.ते पुढे म्हणाले, 'मग गिरगावातील साहित्य संघ मंदिरात तो नाटकात भूमिका मिळण्यासाठी धडपड करु लागला आणि मग त्याने हे नाचणे अर्थात कमी कमी करतच बंद केले. मराठी चित्रपटसृष्टीत तो ‘सुपर स्टार ‘ झाल्यावरही आपले हे जुने दिवस अजिबात विसरला नाही. आपली ही जुनी आठवण तो आवर्जून सांगे आणि अगदी भारावून जाई. प्रत्येक सेलिब्रेटिजच्या सणासुदीबद्दल आपल्या काही जुन्या आठवणी असतातच, लक्ष्याची आठवण काही वेगळीच होती. तो स्टार झाला, पण आपल्या जुन्या आनंदाला विसरला नाही हे जास्त महत्वाचे आहे. कालांतराने तो अंधेरीत राह्यला आला, त्याच्या घरी गणपती येऊ लागला, पण गप्पांच्या ओघात तो गिरगावातील विसर्जन मिरवणूकीची आठवण काढे.' .विद्या बालनसाठी सुचित्रा बांदेकरांना दाखवला गेला बाहेरचा रस्ता; म्हणाल्या, 'मी तिला फोन केला तर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.