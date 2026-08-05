मुख्य अभिनेत्याने सोडली 'लक्ष्मी निवास' मालिका; तर एक- दोन नव्हे तब्बल तीन कलाकारांची एंट्री; कोण आहेत ते?

ACTOR LEFT ZEE MARATHI SERIAL: छोट्या पडद्यावरील मालिका कंटाळवाण्या झाल्या की त्यात बदल हा करावाच लागतो. कधी प्रेक्षकांच्या मतांचा आदर राखत तर कधी निर्मात्यांच्या मतानुसार हे बदल केले जातात. यात टीआरपीमध्ये टॉप येणं हा एकमेव हेतू असतो. आता असावंच मोठा बदल झी मराठीच्या 'लक्ष्मी निवास' या मालिकेत झालाय. या मालिकेने तब्बल सात वर्षाचा लीप घेतलाय. सोबतच यातील कथानकात प्रचंड बदल झालाय. मात्र सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मालिकेतील मुख्य अभिनेत्याने मालिकेचा निरोप घेतलाय. सोबतच तीन नवीन चेहरे पाहायला मिळणार आहेत. .'लक्ष्मी निवास' ही झी मराठीची लोकप्रिय मालिका आहे. यातील पात्रही प्रेक्षकांच्या आवडीची आहेत. सिद्धू भावना, जान्हवी , जयंत, विश्वा यांची पात्र प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली होती. आता मालिकेत मोठा बदल झालाय. झी मराठीने शेअर केलेल्या प्रोमोनुसार दळवी कुटुंबाची परिस्थिती आता पूर्णपणे बदलली असून लक्ष्मी यशस्वी उद्योजिका झाली आहे, तर श्रीनिवासचं निधन झालंय. त्यामुळे त्याची स्वप्न आता लक्ष्मी मुलांच्या साथीनं पूर्ण करतेय. म्हणजेच श्रीनिवास मालिकेत दिसणार नाहीये. मालिकेत ही भूमिका अभिनेते तुषार दळवी साकारत होते. आता त्यांनी मालिकेचा निरोप घेतलाय. .तीन कलाकारांची एंट्री आता मालिकेत तीन नवे चेहरे पाहायला मिळतायत. त्यातल्या दोन भावनाच्या मुली आहे. भावनाची मुलगी आनंदी आता मोठी झालीये. मालिकेत हे पात्र अभिनेत्री शुभवी गुप्ते साकारत आहे. तर भावना आणि सिद्धूला देखील मुलगी झाली असून तिचं पात्र बालकलाकार तारिका सानप साकारत आहे. दुसरीकडे जान्हवी आणि सिद्धू देखील एका मुलाचा वाढदिवस साजरा करताना दिसतायत. या मुलाचं पात्रही मालिकेत नवीन आहे. त्यामुळे ही तीन पात्र मालिकेत नवीन पाहायला मिळणार आहेत. तर मालिकेची वेळ दुपारी १. ३० वाजता करण्यात आली आहे. एकंदरीत मालिकेच्या लीपवर आणि बदललेल्या कथेवर प्रेक्षक खुश आहेत. मात्र श्रीनिवासच्या जाण्याने ते नाराजी व्यक्त करत आहेत. .ऑनस्क्रीन लेकीच्या दुकानावर पोहोचल्या हर्षदा खानविलकर; 'भरजरी'मधून कोणती साडी घेतली? कुठे आहे पाठकबाईंचं शॉप? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.