मुख्यमंत्रीपुत्राशी लग्न, 11 दिवसात विधवा, मग गायक किशोर कुमारची चौथी पत्नी बनली अभिनेत्री, कोण आहे ती?

Leena Chandavarkar’s Tragic Love Life | From CM’s Son to Kishore Kumar’s Fourth Wife:70 आणि 80 च्या दशकात हिंदी सिनेमावर राज्य करणाऱ्या लीना चंदावरकर यांनी पडद्यावर जितकं यश मिळवलं, तितकंच वैयक्तिक आयुष्यात मात्र दुःख अनुभवलं.
Leena Chandavarkar’s Tragic Love Life | From CM’s Son to Kishore Kumar’s Fourth Wife
Apurva Kulkarni
1 लीना चंदावरकर हिंदी सिनेमातल्या टॉप अभिनेत्रींपैकी एक होत्या.

2 पहिल्या लग्नानंतर अवघ्या ११ दिवसांत पतीचं निधन झालं.

3 नंतर किशोर कुमार यांच्याशी चौथं लग्न करून संसार थाटला, पण ३७व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं.

