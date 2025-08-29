मुख्यमंत्रीपुत्राशी लग्न, 11 दिवसात विधवा, मग गायक किशोर कुमारची चौथी पत्नी बनली अभिनेत्री, कोण आहे ती?

1 लीना चंदावरकर हिंदी सिनेमातल्या टॉप अभिनेत्रींपैकी एक होत्या.2 पहिल्या लग्नानंतर अवघ्या ११ दिवसांत पतीचं निधन झालं.3 नंतर किशोर कुमार यांच्याशी चौथं लग्न करून संसार थाटला, पण ३७व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं..70 आणि 80च्या दशकात हिंदी सिनेमातील नावाजलेली अभिनेत्री लीना चंदावरकर प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेल्या. जेतेंद्र, विनोद खन्ना यांसारख्या दिग्गज अभिनेत्यांसोबत पडद्यावर त्यांनी धमाकेदार काम केलं. त्यांच्या अभिनयाने आणि मोहकतेने चाहत्यांना भुरळ घातली. मात्र, पडद्यावरील यशस्वी असलेली अभिनेत्री वैयक्तिक आयुष्यात मात्र प्रचंड दुःखांना सामोरी गेली..29 ऑगस्ट 1950 रोजी कर्नाटकातील धारवाड इथं एका शिस्तप्रिय कोकणी-मराठी कुटुंबात लीना चंदावरकर यांचा जन्म झाला. लीनाने आपल्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात 1967 मध्ये सुनील दत्त निर्मित मन का मीत या चित्रपटातून केली. विनोद खन्ना त्यांच्या नायक होते. हा चित्रपट हिट ठरला आणि लीनाचं नाव झपाट्याने मोठ्या अभिनेत्रींमध्ये घेतलं जाऊ लागलं. त्यानंतर हमजोली, हनीमून, मेहबूब की मेहंदी, मनचली, दिल का राजा, बिदाई, बैराग अशा अनेक हिट चित्रपटांमध्ये त्यांनी भूमिका साकारल्या..सिनेमात यश मिळत असतानाच लीनाच्या वैयक्तिक आयुष्यात मोठी शोकांतिका घडली. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांचा मुलगा सिद्धार्थ याच्याशी त्यांनी लग्न केलं. पण या लग्नानंतर अवघ्या 11 दिवसांतच पतीचं निधन झालं. २५ व्या वर्षी लीनाला वैधव्य पत्करावं लागलं. त्यानंतर काही वर्षांनी,1980 मध्ये, लीना यांनी पुन्हा आयुष्याला दुसरा संधी दिली. तेव्हा त्या सात महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. या अवस्थेतच त्यांनी दिग्गज गायक किशोर कुमार यांच्याशी हिंदू रितीरिवाजानुसार आणि नोंदणी करून विवाह केला. किशोर कुमार हे लीनापेक्षा तब्बल २० वर्षांनी मोठे होते आणि त्यांच्या तीन विवाहांनंतर लीना त्यांची चौथी पत्नी ठरल्या. मात्र नियतीने येथेही त्यांना सुख लाभू दिलं नाही. लीनाच्या वयाच्या अवघ्या ३७ व्या वर्षी किशोर कुमार यांचं निधन झालं..FAQs.लीना चंदावरकर कोणत्या राज्यात जन्मल्या?कर्नाटकातील धारवाड इथे त्यांचा जन्म झाला..त्यांचं पहिलं लग्न कुणाशी झालं होतं?गोव्याचे मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांचा मुलगा सिद्धार्थ याच्याशी..लग्नानंतर किती दिवसांत पतीचं निधन झालं?अवघ्या ११ दिवसांत..लीनाचं दुसरं लग्न कुणाशी झालं?सुप्रसिद्ध गायक किशोर कुमार यांच्याशी.."अभिनयात करिअर नाही" काजोलचं स्टेटमेंट व्हायरल! म्हणाली,"निसा सिनेसृष्टीपासून दूर राहणार" .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.