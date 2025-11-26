BE DUNE TEEN TRAILER: तीन बाळांच्या येण्याने बदलणार सगळ्यांची आयुष्य; 'बे दुणे तीन' चा ट्रेलर प्रदर्शित

मराठी मनोरंजनासाठी उत्तम ठिकाण असलेल्या ZEE5 ने त्यांच्या आगामी ओरिजिनल वेब सीरिज 'बे दुणे तीन' चा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. ही मालिका ०५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रीमियर होणार आहे. वृषांक प्रॉडक्शन्स निर्मित आणि अथर्व सौंदणकर व हिमांशू पिले यांनी दिग्दर्शित केलेला हा शो, पालकत्व पार पाडताना एका जोडप्याच्या आयुष्यातील मनाला भिडणाऱ्या, हसविणाऱ्या आणि अनपेक्षित गोष्टींच्या कथांच्या रूपात उलगडत जातो..'बे दुणे तीन' या आयुष्याचं खरं स्वरूप दाखवणाऱ्या विनोदी नाटकात आधुनिक नातेसंबंधांमधील आनंददायी अनागोंदी आणि मनाला भिडणारे बारकावे ज्वलंत रूपात पहायला मिळणार आहेत. या सीरिजमध्ये दीक्षा केतकर, विराजस कुलकर्णी आणि शुभांकर एकबोटे यांच्यासोबतच क्षितिश दाते, पुष्करराज चिरपुटकर आणि शिवानी रांगोळे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. ही कथा अभय आणि नेहा या एका तरुण जोडप्याचा प्रवास दाखवते, ज्यांना एक नव्हे, तर तीन बाळं होणार आहेत, हे कळल्यावर त्यांचे आयुष्य पूर्णपणे पालटतं..दिग्दर्शक अथर्व सौंदणकर व हिमांशू पिले यांनी जिव्हाळा, विनोद आणि वास्तववाद एकत्र करणारी एक ताजी व संबंधित कथा या सीरिजमधून सादर केली आहे. उत्कृष्ट अभिनय आणि मनाला भिडणारी कथा यामुळे 'बे दुणे तीन' जोडप्यांशी व कुटुंबांशी खोलवर जुळण्याची खात्री देते. सुरुवातीला आश्चर्य आणि अविश्वास असला तरी, लगेचच गोंधळ, गैरसमज आणि नव्याने प्रेम अशा भावनांचा सलग प्रवाह येथे पाहायला मिळतो..या सीरिजचं कथन भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य अशा तीन एकमेकांत गुंफलेल्या काळांमध्ये केलं जात आहे. वैवाहिक आयुष्यातील बदलत्या परिस्थिती आणि जवळ येऊन ठेपलेल्या पालकत्वाचे चित्रण करण्यासाठी विनोद, भावना आणि सत्यता फारच कलात्मकरीत्या एकत्र गुंफल्या गेल्या आहेत. 'बे दुणे तीन' ही मालिका संघर्ष, संबंध आणि स्वतःबाबतच्या जाणीवेतील क्षणांद्वारे आयुष्याचे जोडीदार आणि पालक म्हणून एकत्र पुढे जाण्याच्या या गोड-तिखट प्रवासावर सुंदरपणे प्रकाश टाकते.. एकदम झापूक झूपूक स्टाइल! सुरज चव्हाणचं लग्नाआधी कडक प्री- वेडींग; फोटो पाहिलेत का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.