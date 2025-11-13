किती गोड! 'दशावतार' पाहिल्यावर चिमुकल्या चाहतीने चित्रपटातील माधवकडे मागितलं हे गिफ्ट; अभिनेता व्हिडिओ करत म्हणतो

सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झालेला 'दशावतार' हा चित्रपट मराठी प्रेक्षकांसाठी खास ठरला. या चित्रपटाने अनेक प्रेक्षकांची मनं जिंकली. कोकणातील प्रथा आणि परंपरांवर आधारलेल्या या चित्रपटाने कोकणी माणसाला सत्य परिस्थितीची जाणीव करून दिली. या चित्रपटात कोकणातील दशावतार हा खेळ खूप उत्तम पद्धतीने दाखवण्यात आला. लोकप्रिय ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभालावलकर यांच्या अभिनयाने सजलेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरला. या चित्रपटातील प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. मात्र आता या चित्रपटातील माधवकडे आता एका चिमुकलीने खास गोष्टीची मागणी केली आहे. काय आहे ती गोष्ट? .'दशावतार' या चित्रपटात दिलीप प्रभावळकर यांच्यासह सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर, महेश मांजरेकर, भरत जाधव, रवी काळे, अभिनय बेर्डे यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. या चित्रपटाची कथा आणि कलाकार दोन्ही प्रेक्षकांना आवडले. त्यातही चित्रपटात दाखवण्यात आलेल्या कोकणी सौंदर्याचं अनेकांनी कौतुक केलं. चित्रपटगृहात असताना या चित्रपटाचं प्रेक्षकांनी भरभरून कौतुक केलं. मात्र आता हा चित्रपट ओटीटीवरही प्रदर्शित झालाय. आता हा चित्रपट पाहून चित्रपटातील माधव म्हणजेच अभिनेता सिद्धार्थ मेनन ज्याने दिलीप प्रभावलकरांच्या मुलाची भूमिका साकारली होती त्याला एका चिमुकलीचा क्युट मेसेज आलाय. . सिद्धार्थने त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. सिद्धार्थ त्याचे इंस्टाग्रामचे मेसेज चेक करत असताना त्याला एक क्युट मेसेज आलाय ज्यात ती चिमुकली त्याच्याकडे हत्ती मागतेय. हा व्हिडिओ शेअर करत सिद्धार्थ म्हणतो, 'मी माझे काही मेसेज पाहत होतो. चाहत्यांनी केलेल्या अनेक मेसेजपैकी मला एक मेसेज दिसला आणि यावर काय उत्तर द्यावं हेच कळत नाहीय.' यानंतर सिद्धार्थ चाहतीचा व्हॉइस मेसेज ऐकवतो, ज्यात ती म्हणते, 'माधव काका तू ‘दशावतार’मध्ये जे हत्ती बनवले आहेत ते मला खूप आवडले. मला ते गिफ्ट म्हणून देशील का?'.सिनेमात बाबुली मेस्त्रीला ‘दशावतार’ करण्याची जशी आवड आहे, तशीच माधवला लाकडी प्राणी बनवण्याची आवड असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. सिनेमात माधव लाकडापासून हत्ती, घोडे आणि इतर प्राणीबनवताना दिसतो. हेच लाकडी प्राणी आपल्याला पाहिजे असल्याचा मेसेज सिद्धार्थला चिमुकल्या चाहतीनं केला आहे. “किती गोड”, “किती छान”, “चिमुकल्यांनाही आपल्या माधवची खेळणी आवडली”, “वाह”,असं म्हणत सिद्धार्थनं शेअर केलेल्या या व्हिडीओवर अनेक कलाकार आणि चाहत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत..ज्या सिनेमाने लोकप्रियता दिली त्यानेच बायकोही दिली; '३ इडियट्स'मधील मिलीमीटरच्या पत्नीला पाहिलंत का? १६ वर्षांनंतर असा दिसतोय अभिनेता\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.