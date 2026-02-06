आमच्या बायांनी छंद घेतला! लोकप्रिय कोळीगीतावर कमाल नाचली चिमुकली; हावभाव, स्टेप पाहून नेटकरी फिदा, VIDEO VIRAL

सोशल मीडियावर अनेक गोष्टी व्हायरल होत असतात. सध्या इन्फ्लुएन्सर्सची संख्या खूप वाढली आहे. त्यांना फॉलो करणाऱ्यांचीही संख्या खूप मोठी आहे. त्यात फक्त मोठी माणसंच नाहीत तर छोटी मुलंही व्हिडिओंमधून, ब्लॉगिंगमधून लोकप्रिय होताना दिसतायत. अशाच एका गोड मुलीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरतोय जो पाहून नेटकरी तिच्यावर फिदा झालेत. ही चिमुकली एका कोळीगीतावर डान्स करताना दिसतेय. तिच्या डान्सचं देशील प्रचंड कौतुक होतंय. विशेष म्हणजे तिच्या हावभावांवरून तर नजरच हटत नाहीये. .या चिमुकल्या मुलीचं नाव आहे अभिज्ञा म्हात्रे. अभिज्ञा अवघ्या सहा वर्षांची आहे. मात्र तिचा डान्स पाहून सगळेच तिचं कौतुक करत आहेत. अभिज्ञाने काही महिन्यांपूर्वीच ब्लॉगिंगला सुरुवात केलीये. मात्र तिचे गोड बोल ऐकून नेटकरी तिच्या प्रेमात पडलेत. आता अभिज्ञाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय जो २५ जानेवारी रोजी तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर पोस्ट करण्यात आलाय. यात त्यांच्या गावात वेशभूषा स्पर्धा ठेवण्यात आल्याचं दिसतंय. यात ती डान्स करताना दिसतेय. ती आमच्या बायांनी छंद घेतला या लोकगीतावर ठेका धरतेय. तिचे परफेक्ट स्टेप्स पाहून नेटकरी तिचं कौतुक करतायत. .तिने व्हिडिओमध्ये अस्सल कोळी पेहराव केलाय. कोळी बायकांसारखं लुगडं नेसून ती गाण्यावर ठेका धरते. तिला पाहून नेटकरी मोहीत झालेत. एका नेटकऱ्याने कमेंट करत लिहिलं, 'किती गोड नाचतेय, कुणाची नजर नको लागायला.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'छोटी चिंबोरी एकदम भारी आहे.' आणखी एकाने लिहिलं, 'शाब्बास बाळा खूप छान दिसते खूप चांगला डान्स करते बाळा तुझ्या डान्सला सलाम.' एकाने लिहिलं, 'मी माझ्या भाचीलासुद्धा याच स्टेप्स शिकवेन.' अनेक नेटकऱ्यांनी दिलचे इमोजी शेअर करत तिचं कौतुक केलंय. एकूणच या चिमुकलीने सगळ्यांची मनं जिंकलीयेत. .काय कमावलं, किती गमावलं याची गोळाबेरीज; कसं आहे अविनाश- ऐश्वर्या नारकर यांचं 'शेवग्याच्या शेंगा' नाटक?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.