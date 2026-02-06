Premier

आमच्या बायांनी छंद घेतला! लोकप्रिय कोळीगीतावर कमाल नाचली चिमुकली; हावभाव, स्टेप पाहून नेटकरी फिदा, VIDEO VIRAL

LITTLE GIRL VIRAL DANCE VIDEO:सोशल मीडियावर एक व्हायरल होतोय ज्यात एक चिमुकली मुलगी सुंदर डान्स करताना दिसतेय. जो पाहून नेटकरी मंत्रमुग्ध झालेत.
little girl dance on koligeet

little girl dance on koligeet

sakal

Payal Naik
Updated on

सोशल मीडियावर अनेक गोष्टी व्हायरल होत असतात. सध्या इन्फ्लुएन्सर्सची संख्या खूप वाढली आहे. त्यांना फॉलो करणाऱ्यांचीही संख्या खूप मोठी आहे. त्यात फक्त मोठी माणसंच नाहीत तर छोटी मुलंही व्हिडिओंमधून, ब्लॉगिंगमधून लोकप्रिय होताना दिसतायत. अशाच एका गोड मुलीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरतोय जो पाहून नेटकरी तिच्यावर फिदा झालेत. ही चिमुकली एका कोळीगीतावर डान्स करताना दिसतेय. तिच्या डान्सचं देशील प्रचंड कौतुक होतंय. विशेष म्हणजे तिच्या हावभावांवरून तर नजरच हटत नाहीये.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
koligeet

Related Stories

No stories found.