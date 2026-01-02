Ikkis Movie: नव्या वर्षाची खाकी भेट! पोलिसांनी चक्क सिनेमा हॉल बुक करून १४० मुलांना दाखवला 'ईक्कीस' चित्रपट

नव्या वर्षाचा पहिला दिवस लखनौमधील शालेय मुलांसाठी अविस्मरणीय ठरला आहे. १ जानेवारी २०२६ निमित्त उत्तर प्रदेश पोलिसांनी एका अनोख्या उपक्रमाचे आयोजन करत राजभवन उच्च प्राथमिक विद्यालयातील १४० मुलांना 'ईक्कीस' हा देशभक्तीपर चित्रपट दाखवला. विशेष म्हणजे हजरतगंज पोलिसांनी मुलांसाठी संपूर्ण 'नोव्हेल्टी सिनेमा हॉल' बुक केला होता. भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित हा चित्रपट पाहून मुलांमध्ये कमालीचा उत्साह पाहायला मिळाला.हा चित्रपट १९७१ च्या युद्धात पराक्रम करणाऱ्या जवानांवर आधारित असून यात जयदीप अहलावत, अगस्त्य नंदा यांनी मुख्य भूमिका निभावली आहे. सुप्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर प्रदर्शित होणारा त्यांचा हा पहिला व शेवटचा सिनेमा ठरला आहे..मुलाखत : सचित पाटील.चित्रपट संपल्यानंतर सचिन, संतोष आणि कोमल यांसारख्या अनेक मुलांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात पोलिसांचे आभार मानले. "लाहोर जिंकल्यानंतरच आता भेटू", अशा चित्रपटातील संवादांची मुलांनी दिलेली दाद ऐकून तिथे उपस्थित असलेले पोलीस उपायुक्त विक्रांत वीर आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही मुलांच्या जिद्दीला सलाम केला. यातील अनेक मुले अशी होती, ज्यांनी आयुष्यात पहिल्यांदाच चित्रपटगृहात जाऊन मोठ्या पडद्यावर सिनेमा पाहिला होता. चित्रपटगृहातून बाहेर पडताना मुले कुणी मार्चपास्ट करत होती, तर कुणी रणगाडा चालवल्याची नक्कल करत आपली आनंदाची भावना व्यक्त करत होती..चित्रपट पाहून झाल्यानंतर पोलिसांनी सर्व मुलांना सुरक्षितपणे पोलीस ठाण्यात नेले. तिथे नव्या वर्षाच्या शुभेच्छा देत मुलांना चॉकलेट्स आणि अल्पोपाहाराची पाकिटे देण्यात आली. त्यानंतर पोलीस गाड्यांतूनच सर्व मुलांना पुन्हा राजभवन येथे सुरक्षित पोहोचवण्यात आले. पोलिसांच्या या संवेदनशील आणि कौतुकास्पद निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीची भावना निर्माण होण्यासोबतच पोलीस आणि जनता यांच्यातील नाते अधिक दृढ होण्यास मदत झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.