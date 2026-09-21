कसं झालं 'लस्ट- स्टोरीज ३' मधील सिद्धार्थ-अदिती राव हैदरीच्या इंटिमेट सीनचं शूटिंग? म्हणाला, 'दोघांमध्ये उशी...'

'लस्ट स्टोरीज'चे यापूर्वीचे दोन्ही भाग प्रेक्षकांमध्ये चांगलेच गाजले. प्रत्येक भागात ४ वेगवेगळ्या कथा दाखवल्या जातात. मात्र या कथांमधून शेवटी एक वेगळंच सत्य बाहेर पडतं. ही सीरिज विशेषतः इंटिमेट सीनसाठी गाजते. आता या सीरिजचा आता तिसरा भाग येतोय. यात अभिनेत्री अदिती राव हैदरी आणि अभिनेता सिद्धार्थ यांचे इंटिमेट सीन दिसणार आहेत. ते दोघे खऱ्या आयुष्यात नवरा- बायको आहेत. तरीही इंटिमेट सीन शूट करताना त्यांच्यात सगळे प्रोटोकॉल पाळले गेले. आता सिद्धार्थने त्यांचे सीन कसे शूट झाले याबद्दल सांगितलं आहे. .सिद्धार्थने नुकतीच बीबीसी मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'सेटवर इंटिमेट कोऑर्डिनेटर्स असल्याने वातावरण सुरक्षित होतं. पूर्णपणे प्रोफेशनल स्टराइल वातावरण होतं. शूटिंगवेळी जवळपास २० लोक होते आणि प्रत्येकासाठी कडक नियमही होते. ज्यांची सेटवर गरज नाही त्यांना बाहेर पाठवण्यात आलं होतं. सुरक्षा आणि आपसी सहमती असणंही गरजेचं होतं. जर तुम्हाला कोणी स्पर्श करत असेल तर त्यात तुमची मर्जी असणं आवश्यक आहे. तसंच शूटवेळी महिला क्रू सदस्य असणं अनिवार्य आहे जिला कलाकार आधीपासूनच ओळखत असेल. शिवाय दोन कलाकारांमध्ये गादी किंवा उशी ठेवली जाते. असा सगळा स्टॅण्डर्ड प्रोटोकॉल असतो. तुम्ही खऱ्या आयुष्यात पती पत्नी असलात तरी सेटवर या प्रोटोकॉलचं पालन करावंच लागतं.'.तो पुढे म्हणाला, "इंटिमसी कोऑर्डिनेटर्स या नियमांचं सक्तीने पालन करुन घेतात. आम्ही सगळेच प्रोफेशनल आहोत आणि जे काही होतं ते सगळ्यांसमोरच होतं. आम्ही विशाल भारद्वाज यांना आमच्या घरातील बेडरुममध्ये कॅमेरा घेऊन येण्याची परवानगी दिली नव्हती. आम्ही फक्त सेटवर जिथे आसपास अनेक लोक होते तिथे आमची भूमिका साकारत होतो.".सिद्धार्थ म्हणाला, 'सेटवर जर कोणाला असुरक्षित आणि घाबरल्यासारखं वाटत असेल तर त्याच्या सुरक्षेची काळजी घेणं ही इंटिमसी कोऑर्डिनेटरची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. एखाद्याला संपूर्ण माहिती नसताना त्याच्याकडून कोणतीही गोष्ट करवून घेता कामा नये. कॅमेरा नक्की काय रेकॉर्ड करतोय हा विश्वास कलाकार, दिग्दर्शक आणि कॅमेरामन यांच्यातील नात्यावर अवलंबून असतो.' .पदरात लहान मुलगी, वयही झालेलं नाही तरीही दुसरं लग्न का करत नाहीये मानसी कुलकर्णी? म्हणते, 'सासरचे मला म्हणतात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.