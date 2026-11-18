MARATHI ACTRESS MADHAVI NIMKAR'S TRADITIONAL HOME VIDEO GOES VIRAL: मराठी सिनेसृष्टीत असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांना सिनेसृष्टीत सक्रीय असूनही गावाकडची ओढ कायम आहे. गावातील घर, शेती, माती, जेवण या सगळ्यांवर त्यांचं तितकंच प्रेम आहे. अनेक सेलिब्रिटी सोशल मीडियावर त्यांच्या गावाचे व्हिडिओ शेअर करत असतात. अशातच आता एका मराठी अभिनेत्रीनं सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये ती शेणाने घर सारवताना पहायला मिळतेय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .अभिनेत्री माधवी निमकर हिने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये तिने तिच्या कोकणातील गावाची झलक दाखवली. कोकणातील गुहागर इथं तिचं गाव असून ती तिथं सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी गेली होती. यावेळी तिने स्वत:च्या हाताने घरात शेणाने सारावलं. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय..व्हिडिओमध्ये माधवी शेण हातात घेऊन अगदी पारंपारिक पद्धतीनं सारवताना दिसतेय. संपूर्ण आंगण, घर सारवून झाल्यावर तिने तिथं रांगोळ काढलेलं पहायला मिळालं. दरम्यान तिने व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'कोकणातील मातीचा सुंगध आणि गावाची अशी परंपरा मन प्रसन्न करते. जमीन सारवण्याचा हा अनुभव खूप भारी आहे. मी कोकणातील एका मध्यमवर्गीय घरातील मुलगी आहे. घरात मदत करणं, संस्कृती परंपरा जपणं आणि मातीचा सुंगध अनुभवणं याचा मनापासून आनंद मिळतो. गुहागरला गेल्यावर मी कलाकार नसते, तर एक साधी रहिवाशी असते. कलाकार मी नंतर झाले. पण कोकणाची मुलगी म्हणून माझी ओळख आधी आहे.' असं तिने म्हटलंय. .तिच्या या व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट करत तिच्या साधेपणाचं कौतूक केलय. 'कोकणी पोरी भारीच असतात.' असं एकानी म्हटलंय. तर दुसरीकडे 'किती छान असाच साधेपणा हवा. शहरात राहूनही मातीशी नाळ जुळलेली आहे.' अशा अनेक कमेंट्स चाहते करताना पहायला मिळताय. .महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम अभिनेत्रीनं दिली गुडन्यूज! व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.