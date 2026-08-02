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एका क्षणात सगळं बदललं ! मधू कांबीकरांच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण प्रसंग, स्टेजवर नाचल्या, अन्...!

MARATHI ACTRESS MADHU KAMBIKAR HEALTH UPDATE:मराठी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री मधू कांबीकर यांना २०१६ मध्ये रंगमंचावरील कार्यक्रमादरम्यान आलेल्या पॅरालिसिसच्या झटक्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल झाला.
MADHU KAMBIKAR

MADHU KAMBIKAR

esakal

Apurva Kulkarni
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MARATHI ACTRESS MADHU KAMBIKAR EMOTIONAL LIFE STORY: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री मधू कांबीकर यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. सूनेची, आईची भूमिका साकारून त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून मधू कांबीकर या सिनेसृष्टीपासून दूर आहे. एका घटनेमुळे त्या आजही अंथरुणाला खिळून आहेत.

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