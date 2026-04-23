आमची बाळंतपणं करून आई परत गेली आणि काहीच दिवसात बाबांना... मधुराणीने सांगितला कठीण काळ, म्हणाली- 'मुलींना त्रास नको म्हणून...'

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री मधुराणी प्रभुळकर पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर झळकण्याची सज्ज झालीये. मधुराणीने 'आई कुठे काय करते' मधून आपलं स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. ती अजूनही अरुंधती म्हणूनच ओळखली जाते. सध्या ती स्टार प्रवाहवरील 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' या मालिकेत सावित्रीबाईंच्या भूमिकेत दिसतेय. मात्र कलाकारही माणूस असतो. आयुष्यात कधीना कधी त्यालाही कठीण प्रसंगांचा सामना करावा लागतोच. मधुराणीने देखील आयुष्यात अशाच एका मोठ्या कठीण प्रसंगाचा सामना केला होता. आता एका मुलाखतीत तिने याबद्दल सांगितलं आहे..नुकतीच मधुराणीने व्हायफ़ळला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी स्वत:ला खूप नशीबवान समजते की, माहेरी असताना आमच्या आयुष्यात आर्थिक संकटं तशी आली नाही.पण,एक फार मोठी घटना घडली,जेव्हा मी आणि माझ्या बहिणीला चार-पाच महिन्यांचं अंतरानं बाळ झालं.आमच्या दोघींच्याही हातात अगदी छोटी बाळं होती. आई आमची दोघींचीही बाळंतपणं करून तिच्या घरी गेली.कारण, तेव्हा बाळंतपणासाठी तिला आमच्याकडे यावं लागलं होतं.'.मधुराणी पुढे म्हणाली, 'आई घरी परत गेली आणि काही दिवसांत बाबांना कॅन्सरचं निदान झालं. आणि त्या दोघांनी त्या गोष्टीला ज्या काही धैर्याने तोंड दिलं आणि आम्हाला त्याबद्दल कळू दिलं नाही. त्या दोघांनी ही एकमेकांमध्ये ठरवलं होतं की या दोघींना तान्ही बाळं आहेत. त्यामुळे ही गोष्ट यांना सांगायची नाही. जवळपास वर्ष- दीड वर्ष याबद्दल आम्हाला माहित नव्हतं. त्यातून ते बरे झाले. पण,तेव्हा ते दोघंच रिक्षाने हॉस्पिटलमध्ये ट्रिटमेन्टसाठी जायचे.काय धैर्य आहे हे... आणि जेव्हा त्यांना कॅन्सर पु्न्हा डिटेक्ट झाला तेव्हा आम्हाला बोलवून त्यांनी याबद्दल सांगितलं. तेव्हा आमच्या मुली साधारण तीन वर्षाच्या होत्या. तेव्हा अर्थात आम्हाला त्याचं वाईट वाटलं. पण, ते धैर्य मला फारच कमालीचं वाटलं.'.ती पुढे म्हणाली, 'आपले आई-वडील किती पुढे जाऊन विचार करतात. मला यांचं लक्ष विचलित करायचं नाही. त्यांना त्यांच्या मुलांचं बाळपणीचा काळ अनुभव करुदे. किंवा त्यांच्यावर पूर्णपणे लक्ष देऊदे. त्यांचं लक्ष जर माझ्या आजारपणाकडे गेलं तर त्या रडत बसतील,मग मुलांकडे लक्ष देणार नाहीत. किती त्रासातून ते गेले असतील. किती टेन्शन आलं असेल.त्या दोघांनीच या सगळ्याचा सामना केला. '.मधुराणी म्हणाली, 'कधीकधी आपल्याला वाटतं की आपण नाही करू शकत. पण हे धैर्य आपण आजूबाजूच्या जेष्ठांना बघतच शिकतो. त्यांनी संकटांकडे कसं पाहिलं, कसं तोंड दिलं. आणि आपल्या ताकदीला कसं आव्हान केलं. शेवटी किती काहीही म्हटलं तरी आपल्या आजूबाजूला माणसं असली तरी काही लढे हे आपलेच असतात. त्याच्यासाठी आपल्याच मजबुत होणं, गरजेचं असतं.हे असे प्रसंग आपल्याला खूप काही शिकवतात.'