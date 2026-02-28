Premier

'अनिल कपूरसारखा नवरा नको!' माधुरी दीक्षितने दिलेलं स्पष्ट उत्तर, म्हणालेली... 'आम्ही फक्त...'

MADHURI DIXIT ON ANIL KAPOOR AFFAIR RUMOURS: ९० च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये गाजलेल्या माधुरी दीक्षित आणि अनिल कपूर यांच्या जोडीबाबत अफेअरच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र एका मुलाखतीत माधुरीने या सर्व चर्चांना स्पष्ट शब्दांत नकार देत अनिल कपूरसारखा नवरा नको असल्याचं सांगितलं.
MADHURI DIXIT ON ANIL KAPOOR

MADHURI DIXIT ON ANIL KAPOOR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MADHURI DIXIT ONCE REACTED STRONGLY TO AFFAIR RUMOURS: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आणि अनिल कपूर हे 90 च्या दशकातील सुप्रसिद्ध जोडी होती. त्यांनी अनेक धमाकेदार भूमिका साकरल्या. विशेष म्हणजे चाहत्यांना ही जोडी प्रचंड आवडायची. याच काळात दोघांच्या अफेअर्सच्या चर्चांना सुद्धा उधाण आणलं होतं. परंतु दोघांनीही त्या नात्याला अमान्य केलं.

Loading content, please wait...
bollywood
Madhuri Dixit
bollywood actress
Entertainment news
anil kapoor
Affair News
bollywod actor

Related Stories

No stories found.