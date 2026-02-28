'अनिल कपूरसारखा नवरा नको!' माधुरी दीक्षितने दिलेलं स्पष्ट उत्तर, म्हणालेली... 'आम्ही फक्त...'

MADHURI DIXIT ONCE REACTED STRONGLY TO AFFAIR RUMOURS: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आणि अनिल कपूर हे 90 च्या दशकातील सुप्रसिद्ध जोडी होती. त्यांनी अनेक धमाकेदार भूमिका साकरल्या. विशेष म्हणजे चाहत्यांना ही जोडी प्रचंड आवडायची. याच काळात दोघांच्या अफेअर्सच्या चर्चांना सुद्धा उधाण आणलं होतं. परंतु दोघांनीही त्या नात्याला अमान्य केलं..एका मुलाखतीत माधुरीला विचारण्यात आलेलं की, 'अनिल कपूर सारखा नवरा हवा का?' त्यावर माधुरीनं 'अनिल कपूरसारखा नवरा नको' असं स्पष्ट उत्तर दिलं. मुलाखतीत बोलताना माधुरी म्हणाली, 'अनिल कपूर रागिट आहे. मला शांत स्वभावाचा पती हवा आहे.'.अनिल-माधुरीमध्ये अफेअर होतं?माधुरी दीक्षितचं अनेक सेलिब्रिटीसोबत नाव जोडलं गेलं. परंतु तिने कधीच त्यावर वाच्यता केली नाही. परंतु जेव्हा अनिल कपूर यांच्यासोबत तिचं नाव जोडलं जाऊ लागलं. त्यावेळी माधुरी प्रचंड संतापली तसंच तिने चाहत्यांना सांगितलं की, 'अनिल सारख्या व्यक्तीसोबत माझं कोणतं नातं नाहीय. कारण अनिल कपूर खूप इमोशनल व्यक्ती आहे. मला माझ्या आयुष्यातील व्यक्ती ही एकदम बिनधास्त पाहिजे. आम्ही फक्त चांगले मित्र आहोत.'.माधुरीचं सगळ्यासमोर अनिल कपूर यांच्याबद्दल बोलणं सगळ्यांसाठी धक्कादायक होतं. कारण माधुरी कधीच कोणत्या चर्चांवर बोलत नव्हती. यावर अनिल कपूरने सुद्धा स्पष्टीकरण दिलं होतं. जेव्हा अनिल कपूरला माधुरीसोबतच्या नात्याबद्दल विचारण्यात आलं त्यावेळी ते म्हणाले की, 'मी अनेक सुंदर अभिनेत्रींसोबत काम करतो. तेव्हा मी हा विचार करतो की, मला क्षणिक समाधान हवय की, आयुष्यभरासाठी. मी माझ्या पत्नीसोबत खुप खुश आहे.' दोघांच्या स्पष्टीकरणानंतर त्यांच्या नात्याबद्दलच्या चर्चा थांबल्या. .बायकोने नवऱ्यावर आवाज चढवला पाहिजे, राणी मुखर्जीचं वक्तव्य चर्चेत, म्हणाली... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.