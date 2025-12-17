त्याच दिवशी मी ठरवलं की... विनोद खन्नांसोबतच्या 'त्या' इंटिमेट सीनवर अखेर माधुरी दीक्षितने सोडलं मौन; म्हणते

बॉलिवूडची लाडकी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित सध्या तिच्या 'मिसेस देशपांडे' या वेब सीरिजमुळे चर्चेत आहे. मात्र माधुरीने हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक काळ गाजवलाय. तिने ८०- ९० च्या काळात इंडस्ट्री गाजवलीये. तिने 'तेजाब', 'बेटा', 'खलनायक', 'दिल','साजन' अशा एकाहून एक उत्कृष्ट चित्रपटात काम केलंय. ती उत्कृष्ट नृत्यांगना देखील आहे. मात्र एका चित्रपटात तिने इंटिमेट सीन दिला होता होता. ज्यामुळे ती आजवर ट्रोल होत आलीये. त्यात ती अभिनेते विनोद खन्ना यांच्यासोबत दिसली होती. आता त्या इंटिमेट सीनवर माधुरीने प्रतिक्रिया दिलीये. .'दयावान' या चित्रपटात माधुरीने विनोद खन्ना यांच्यासोबत इंटिमेट सीन दिला होता. १९८८ साली प्रदर्शित झालेल्या 'दयावान' या सिनेमातील 'आज फिर तुम पे प्यार आया हैं' हे गाणं खूप गाजलं होतं. त्याच गाण्यात माधुरी आणि विनोद खन्नांचा इंटिमेट सीन होता. विनोद खन्ना हा सीन करताना अक्षरश: बेभान झाले होते. कट म्हटल्यानंतरही ते माधुरीला किस करत राहिले. सेटवरील सगळ्यांसमोर हा प्रकार घडला. यामुळे माधुरीलाही खूप अवघडल्यासारखं वाटलं होतं. आता अखेर एका मुलाखतीत माधुरीने त्याबद्दल पहिल्यांदाच भाष्य केलंय. .माधुरीने नुकतीच रेडिओ नशाला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मला वाटतं ती एक ग्रोइंग प्रोसेस होती. लर्निंग प्रोसेस होती. आपण जसं जसं काम करत जातो तसं तसं शिकत जातो. सिनेमातला तो सीन केल्यानंतर मलाही थोडा संकोच वाटला होता. तेव्हाच मी ठरवलं की यापुढे असं काहीही करणार नाही.' माधुरी लवकरच 'मिसेस देशपांडे' सीरिजमध्ये दिसणार आहे. ही क्राइम, थ्रिलर सीरिज आहे. यात माधुरीसोबत मराठी अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकरदेखील दिसणार आहे. .यासाठी मालिका बघायची का? मराठी मालिकेतील नवऱ्याचा क्रूरपणा पाहून प्रेक्षक संतापले; म्हणतात- आताचे पुरुष असे आहेत?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.