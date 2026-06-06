माधुरी आणि श्रीदेवीमध्ये 'या' कारणामुळे होतं कट्टर वैर? चर्चांवर स्पष्टच बोलली होती माधुरी, म्हणाली...'त्या अशा लोकांपैकी एक होत्या ज्या...'

BOLLYWOOD CATFIGHT GOSSIP BETWEEN MADHURI DIXIT AND SRIDEVI: हिंदी मनोरंजन विश्वात अनेक सेलिब्रिटी एकमेकांचे खास मित्र असतात. काही सेलिब्रिटी एकमेकांचे इतके जिवापाड मित्र असतात की, त्यांना एकमेकांच्या प्रत्येक गोष्टी माहिती असतात. बॉलिवूड इंडस्ट्रीमधील सेलिब्रिटींचं गॉसिपिंग सुद्धा बरंच रंगत. काही अफवांमुळे कलाकरांना नाहक त्रास देखील सहन करावा लागतो. दरम्यान ९० च्या दशकामध्ये माधुरी दीक्षित आणि दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्या वैर असल्याचं बोललं जात होतं. दोघींच्या कॅटफाईटची बरीच चर्चा रंगली होती. दरम्यान माधुरीनं आता या चर्चांवर प्रतिक्रिया दिली आहे. .९० च्या दशकामध्ये अनेक अभिनेत्रीनं मनोरंजनविश्वात आपलं स्थान निर्माण केलं होतं. माधुरी दीक्षित आणि श्रीदेवी यांची सुद्धा त्या काळात खूप स्पर्धा होती. एकमेकांच्या कट्टर स्पर्धक म्हणून त्यांची चर्चा व्हायची. त्यांच्याबाबत त्याकाळी अनेक अफवा सुद्धा पसरल्या होता. दरम्यान एकदा माधुरीनं या अफवाबाबत खंडण केलं होतं. .माधुरीनं झुम या चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत दोघींमध्ये काहीच वैर नसल्याचं म्हटलं होतं. 'आमच्यात असं काहीही घडलं नव्हतं ज्यामुळे आम्ही एकमेकींबद्दल वाईट विचार करु. श्रीदेवी अशा लोकांपैकी एक होत्या, ज्यांनी आयुष्यात तसंच अभिनयासाठी खूप मेहनत घेतली होती. मी सुद्धा तशीच आहे. आमच्या दोघांनी सुद्धा आमच्या मेहनतीबाबत कल्पना होती.' असं माधूरी म्हणाली होती..दरम्यान करण जोहर याने दिग्दर्शित केलेल्या कलंक सिनेमाची पहिली पसंती श्रीदेवी होती. परंतु शुटिंग सुरु होण्यापूर्वीच त्यांचं निधन झालं. त्यानंतर माधुरी दीक्षितला त्या सिनेमात घेण्यात आलं. त्यावेळी श्रीदेवीची मुलगी जान्हवी कपूरने सोशल मीडियावर एक आभार मानणारी पोस्ट सुद्धा शेअर केली होती. त्यात तिने लिहलेलं की, 'कलंक सिनेमा आईसाठी खूप खास होता. त्यासाठी मी तुमची आभारी आहे.' असं तिने म्हटलं. .बाबो! वयाच्या 61 व्या वर्षी अमीर खान करतोय तिसरं लग्न! 5 जुलैला गौरी स्प्रॅटसोबत बांधणार लग्नगाठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.