माधुरी दीक्षित त्या कृतीमुळे झाली ट्रोल, उत्तर देताना म्हणाली...'कोणाचाही वाईट हेतू नव्हता पण...'

MAA BEHEN MOVIE PROMOTION BACKLASH: सोशल मीडियावर सध्या माधुरी दीक्षितचा 'मां बहन' सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात माधुरी दीक्षित, तृप्ती डिमरी, तसंच इन्फ्लुएन्सर धरना दुर्गा पहायला मिळणार आहे. दरम्यान या सिनेमाच्या ट्रेलरला प्रेक्षकांची पसंती मिळताना पहायला मिळतेय. परंतु अशातच सोशल मीडियावर तिघींचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओनंतर माधुरीवर नेटकऱ्यांनी टिका केलीय. . माधुरी दीक्षितने नुकतीच इंडिया टुडेला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने सोशल मीडियावर ट्रोल करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर दिलं आहे. 'सोशल मीडियावर अनेकदा काही गोष्टींचा विपर्यास होऊन त्याचा वाद निर्माण होतो. तसंच काहीसं या घटनेबाबत घडल्याचं' स्पष्टीकरण माधुरीनं दिलय. .यावेळी बोलताना तृप्ती डिमरी म्हणाली की, 'यामागे कोणाचाही हेतू वाईट नव्हता. प्रदर्शनाची तारीख जवळ आली की, काही काही छोट्या गोष्टी अर्थहीन कारणाने मोठ्या भासवल्या जातात. याची सवय झाली आहे. 'मां बहन' सिनेमाच्या प्रमोशनला कोणता वाद होणार नाही असं वाटत होतं, परंतु शेवटी वाद झालाच. असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .तसंच ती पुढे बोलताना म्हणाली की, 'आजकाल जेव्हा सिनेमा रिलीज होणार असतो, तेव्हा मला आनंद व्यक्त करायला भिती वाटते. मला कळत नाही की, लोक नेमकं कोणती गोष्ट पकडतील? मला वाटलं होतं की, आता या सिनेमात वादासाठी काय सापडणार? परंतु यावेळी त्यांनी काहीतरी शोधून काढलंच.'.पुढे बोलताना माधुरी म्हणाली की, 'नेटकऱ्यांनी टिका करणं ही नवीन गोष्ट नाही. खरं तर आता मुख्य फरक हा आहे की, सोशल मीडियाद्वारे प्रत्येकाला आपली मतं आणि प्रतिक्रिया लगेच मांडण्याचं खुलं व्यासपीठ मिळालं आहे. ९०च्या दशकात पण ट्रोल करणारे लोकं होती. परंतु त्यांना मत मांडण्यासाठी माध्यम नव्हतं. आता ते प्रत्येकाजवळ आहे.'.बाबो! रणवीर सिंहची संपत्ती ऐकून व्हाल थक्क; आलिशान घरं, लक्झरी गाड्यांचा ताफा आणि बरंच काही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.