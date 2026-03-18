नोराचं ‘सरके चुनर तेरी सरके’ गाणं काय घेऊन बसलात, माधुरीच्या 'या' गाण्याला तर केलेलं बॅन, प्रत्येक शब्द डबल मिनिंग

'CHOLI KE PEECHE' ROW RETURNS AS NORA FATEHI SONG: सध्या नोरा फतेही तिच्या 'सरके चुनर तेरी सरके' या गाण्यामुळे चर्चेत आली आहे. गाण्याची रिलिक्स अश्लिल असल्याने सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतोय. अनेकांनी सोशल मीडियावर या गाण्यावर टीका करत गाणं डिलीट करण्याची मागणी केली होती. युट्यूबवरुन देखील हे गाणं हटवण्यात आलं आहे. परंतु या गाण्यातील शब्दावरून नवा वाद पेटलेलं पहायला मिळतय. .परंतु हे बॉलिवूड पहिलं गाणं नाही ज्याचे रिलिक्श अश्लिल आहे. बॉलिवूडमध्ये असे जुने अनेक गाणे आहेत ज्याचे शब्द डबल मिनिंग आहे. यात 'शिला की जवान' 'आज फिर तुम पे प्यार आया है' या सारख्या गाण्यांचा सामावेश होतो. परंतु ९० च्या दशकात असं एक प्रसिद्ध गाणं होतं ज्याला अश्लिल म्हणून बॅन करण्यात आलं होतं. महत्त्वाचं म्हणजे त्या गाण्यात माधुरीचा डान्स होता. .बॉलिवूडमध्ये सर्वांत गाजलेलं गाणं म्हणजे 'चोली के पीछे क्या है' हे 1993 मध्ये खलनायक सिनेमातील होतं. हे गाणं अल्का याग्निक यांनी गायल होतं. तर माधुरी दीक्षितवर चित्रित करण्यात आलं होतं. परंतु या गाण्यावरुन मोठा वाद झाला होता. 'चोली के पीछे क्या है' हे गाणं पुर्णपणे डबल मिनिंग असल्यांचं म्हणत या गाण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. .दुरदर्शन वाहिनीवर सुद्धा या गाण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. परंतु इला अरुण यांनी शेवटपर्यंत या गाण्याचं समर्थन केलं. ही एक लोकसंस्कृती आणि ग्रामीण जीवनाचं वास्तव दर्शवणारं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. खलनायक सिनेमातील हे गाणं प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रचंड हिट झालं. आज देखील विविध कार्यक्रमामध्ये हे गाणं ऐकायला मिळतं.