माधुरी दीक्षितचे सासू-सासरे काय करतात माहितीये? दादरमध्ये शिक्षण घेऊनही इंग्लंडला गेले कारण…

MADHAV NENE IMPERIAL COLLEGE LONDON EXPERIENCE: बॉलिवूडची धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित हिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमधून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. ८० च्या दशकामध्ये आघाडीच्या अभिनेत्रीपैकी एक माधुरी होती. तिने डॉ. श्रीराम नेने यांच्यासोबत १९९९ मध्ये लग्न केलं. लग्नानंतर ती अमेरिकेत स्थायिक झाली. तिने काही काळ सिनेसृष्टीतून ब्रेक घेतला होता. नेने यांचं कुटुंब आधीपासूनच अमेरिकेत स्थायिक होतं. कालांतराने माधुरीनं भारतात येण्याचा निर्णय घेतला. .माधुरी नेहमीच तिच्या सोशल मीडियावर तिच्या सासू-सासऱ्यांचे फोटो शेअर करत असते. दरम्यान अशातच काही वर्षांपूर्वी डॉ. नेने यांनी युट्यूब चॅनलवर त्यांच्या आई-बाबांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत माधव नेने यांनी त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाबद्दल सांगितलं. शिक्षणाचं महत्त्व समजल्यानं त्यांनी १९६३ मध्ये इंग्लंडला जाण्याचा निर्णय घेतला. .माधव नेने मुलाखतीत बोलताना म्हणालेले की, 'मी १९६३ मध्ये इंग्लंडला गेलो, त्याआधी मी दादरच्या शिवाजी पार्क इथं राहायचो. माझं मॅट्रिकपर्यंत शिक्षण दादरच्या छबीलदास शाळेत झालं. पुढे पुण्यात इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतलं. त्यानंतर काही काळ नोकरी सुद्धा केली.'.'माझं पदवीपर्यंत शिक्षण सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये झालं. परंतु नंतर मला शिक्षणाचं महत्त्व पटू लागलं. त्यामुळे तीन वर्ष मी नोकरीतून पैसे गोळा आणि इंग्लंडच्या इम्पेरिअल महाविद्यालयात अर्ज केला. तिथं शिक्षण घेतल्यानंतर मी लग्नासाठी भारतात आलो.' माधुरीचे सासू-सासरे माधव आणि अनु नेने कालांतराने अमेरिकेत शिफ्ट झाले. श्रीराम नेने यांचा जन्म सुद्धा लंडनमध्ये झाला..Chandrapur: आईचे काबाडकष्ट फळाला; मुलगा झाला डॉक्टर ! परिस्थितीवर केली मात; एका संघर्षमय जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.झी मराठीवर लवकरच रंगणार सुरांची मैफल, 'सा रे ग म प' पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला; वर्ल्ड म्युझिक डे निमित्त अवधूत गुप्तेंची खास घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.