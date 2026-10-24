महाराष्ट्राच्या हास्यजत्रेची माधुरी दीक्षितलाही भुरळ; नम्रता संभेरावसमोर म्हटला लॉलीचा तो फेमस डायलॉग, सगळे पाहताच राहिले

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित सध्या 'कोण होणार करोडपती' कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करताना दिसतेय. या कार्यक्रमात आतापर्यंत अनेक कलाकारांनी हजेरी लावलीये. आता या कार्यक्रमात 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'ची संपूर्ण टीम येणार आहे. समीर चौघुलेंपासून ते प्रसाद खांडेकर, नम्रता संभेराव, शिवाली परब, प्रियदर्शिनी इंदलकर, ईशा डे, प्रभाकर मोरे, वनिता खरात हे सगळे कलाकार या कार्यक्रमात हजेरी लावणार आहे. 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' घराघरात लोकप्रिय आहे. त्यांची एक वेगळीच क्रेझ आहे. त्यात हे सगळेच कलाकार माधुरीचे चाहते आहेत. त्यामुळे माधुरीला भेटण्यासाठी सगळेच उत्सुक आहेत. .सोनी मराठीने एक प्रोमो शेअर केलाय ज्यात 'कोण होणार करोडपती'च्या मंचावर संपूर्ण 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'ची टीम येतेय. माधुरी स्वतः सगळ्यांचं स्वागत करते. ती म्हणते, “स्वागत करूया, महाराष्ट्राची हास्यजत्राच्या टीमचं.” त्यानंतर सर्वांची एन्ट्री होते. त्यावेळी माधुरी दीक्षित सगळ्यांना पाहून हसत म्हणते, “मी टीम म्हणालेले, पण एकदम तुम्ही डझनभर आलात. तिचं हे बोलणं ऐकून सगळेच हसू लागतात. पुढे दिसतं की नम्रता आणि प्रसाद माधुरीपुढे हॉटसीटवर बसलेत. तेव्हा नम्रता माधुरीला म्हणते, 'मॅडम माझ्यासाठी एकदा माझा डायलॉग म्हणा ना.' तेव्हा माधुरी अगदी नम्रताच्या लॉलीच्या भूमिकेत शिरून “मेरी आँखों में झाँको” हा डायलॉग म्हणते. जो ऐकून सगळेच खुश होतात. सगळ्यात जास्त आनंद नम्रताला होतो. कारण माधुरी तिची हुबेहूब नक्कल करते. .हा प्रोमो शेअर करताना सोनी मराठीने लिहिलं, “हास्यजत्राची धमाल डझनभर टीम करोडपतीच्या मंचावर येणार, माधुरी दीक्षितनं केलेल्या नकलेमुळे सगळेच खळखळून हसणार” आता हे कलाकार मंचावर आणखी काय गप्पा मारतात हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .प्रभासच्या 'फौजी' चित्रपटात झळकणार 'हा' मराठमोळा अभिनेता; सध्या गाजवतोय झी मराठीची मालिका, पाहून प्रेक्षक खुश .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.