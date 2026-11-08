डोक्यावर ग्लास ठेवून माधुरी दीक्षितचा बॉबी देओलसारखा डान्स! 'जमाल कुडु'च्या तालावर थिरकली धकधक गर्ल, Video Viral

MADHURI DIXIT DANCES WITH GLASS ON HER HEAD: बॉलिवूड प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिची सध्या सगळीकडे जोरदार चर्चा सुरु आहे. कोण होणार करोडपती? हा शो ती होस्ट करत आहे. अशातच आता माधुरीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये माधुरीनं बॉबी देओलने केलेल्या जमांल कुडू या गाण्यावर धमाकेदार डान्स केलाय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा डान्सचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूर आणि रश्मिका यांचा अॅनिमल सिनेमा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला. या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर बक्कळ कमाई केली. या सिनेमातील जमाल कुडू या गाण्यावर बॉबी देओलची बरीच चर्चा रंगली होती. या गाण्यात त्याने केलेल्या डान्स स्टेप्स प्रेक्षकांना प्रचंड आवडल्या होत्या. त्याच्या या गाण्याच्या इतकी क्रेझ झालेली की, रीलस्टार पासून ते मोठमोठे कलाकार या गाण्यावर डान्स करताना पहायला मिळाले. .दरम्यान अशातच आता माधुरीनं सुद्धा डोक्यावर ग्लास ठेवत बॉबी देओलच्या गाण्यावर डान्स केलाय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. व्हिडिओमध्ये माधुरी बॉबी देओलच्या 'अॅनिमल' गाण्यावर हुक स्टेप करताना पहायला मिळतेय. .व्हिडिओमध्ये माधुरीनं जांभळ्या रंगाचा सलवार सूट घातला होता. तसंच यावेळी ती डोक्यावर ग्लास धरून डान्स स्टेप्स करताना पहायला मिळाली. तिच्या व्हिडिओवर अनेकांनी प्रतिक्रिया देत तिच्या डान्सचं कौतूक केलय. एकानं कमेंट करत लिहलं की, 'जमाल कुडूचा फेमिनिस्ट व्हर्जन आहे.' तर दुसऱ्या एका युझरने लिहलं की, 'हे फक्त माधुरीचं करू शकते' सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .'श्रीराम नेने घराकामात मदत करतात का?' माधुरी दीक्षितने सांगितली नवऱ्याची गंमत; कलाकरांना हसू आवरेना!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.