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डोक्यावर ग्लास ठेवून माधुरी दीक्षितचा बॉबी देओलसारखा डान्स! 'जमाल कुडु'च्या तालावर थिरकली धकधक गर्ल, Video Viral

MADHURI DIXIT JAMAL KUDU DANCE VIRAL VIDEO:अभिनेत्री माधुरी दीक्षितचा 'जमाल कुडु' गाण्यावरील डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. डोक्यावर ग्लास ठेवून तिने बॉबी देओलची प्रसिद्ध हुक स्टेप केली. चाहत्यांनीही व्हिडिओचं कौतुक केलं.
MADHURI DIXIT JAMAL KUDU DANCE VIRAL VIDEO

MADHURI DIXIT JAMAL KUDU DANCE VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MADHURI DIXIT DANCES WITH GLASS ON HER HEAD: बॉलिवूड प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिची सध्या सगळीकडे जोरदार चर्चा सुरु आहे. कोण होणार करोडपती? हा शो ती होस्ट करत आहे. अशातच आता माधुरीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये माधुरीनं बॉबी देओलने केलेल्या जमांल कुडू या गाण्यावर धमाकेदार डान्स केलाय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा डान्सचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.

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