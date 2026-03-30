Madhuri Dixit Viral: काशीत माधुरीचा ‘शिव तांडव’ व्हायरल; पतीसोबत गंगेत क्रूझ सवारी आणि बाबा विश्वनाथचे घेतले दर्शन

बॉलिवूडची 'धडकन' अभिनेत्री माधुरी दीक्षित सध्या तिच्या काशी यात्रेमुळे चर्चेत आहे. आपल्या सौंदर्याने आणि नृत्याने चाहत्यांना भुरळ घालणाऱ्या माधुरीने बनारसमध्ये चक्क 'शिव तांडव स्तोत्र' गाऊन सर्वांना आश्चर्याचा सुखद धक्का दिला.गेल्या दोन दिवसांपासून माधुरी दीक्षित तिचे पती डॉ. श्रीराम नेने यांच्यासोबत वाराणसीच्या दौऱ्यावर आहे. गुरुवारी एका शोरूमच्या उद्घाटनासाठी पोहोचलेल्या माधुरीने संपूर्ण वेळ बनारसी संस्कृतीचा आनंद लुटला..निळ्या रंगाची साडी आणि बाबांचा दरबारशुक्रवारी सकाळी माधुरी पारंपारिक निळ्या रंगाच्या साडीत श्री काशी विश्वनाथ मंदिरात पोहोचली. तिने पतीसोबत बाबा विश्वनाथचा विधीवत रुद्राभिषेक केला आणि दर्शन घेतले."बाबांच्या दरबारात येऊन मला असीम शांती आणि आत्मिक समाधान मिळाले आहे," अशा भावना तिने व्यक्त केल्या. मंदिराबाहेर तिला पाहण्यासाठी चाहत्यांची मोठी गर्दी जमली होती..मंचावरून घुमला 'शिव तांडव'चा जयघोषवाराणसीच्या सिगरा भागात आयोजित एका भव्य कार्यक्रमात माधुरीने उपस्थितांची मने जिंकली. माधुरीने मंचावरून अत्यंत स्पष्ट उच्चारात 'शिव तांडव स्तोत्र'च्या ओळी गायल्या. तिचा हा भक्तिमय अवतार पाहून संपूर्ण परिसर टाळ्यांच्या कडकडाटाने आणि 'हर हर महादेव'च्या जयघोषाने गूंजला. चाहत्यांच्या आग्रहाखातर तिने तिच्या गाजलेल्या 'देवदास' चित्रपटातील संवादही म्हणून दाखवला..गंगा आरती आणि कुल्हडवाली चायगुरुवारी संध्याकाळी माधुरीने गंगेच्या पात्रात क्रूझवरून विश्वप्रसिद्ध गंगा आरती पाहिली. बनारसच्या घाटांचे सौंदर्य न्याहाळताना तिने तिथल्या प्रसिद्ध 'कुल्हडवाली चाय'चा आस्वादही घेतला. बनारसच्या लोकां कडून मिळालेल्या प्रेमामुळे ती भावूक झाली होती..काशीची यात्रा ठरली यादगारमाधुरीने मंचावरून अनेकदा 'हर हर महादेव'चा नारा दिला आणि बनारसी अंदाजात हात उंचावून सर्वांचे अभिवादन केले. "काशीची संस्कृती आणि इथल्या लोकांचा उत्साह पाहून माझी ही खाजगी यात्रा अविस्मरणीय ठरली आहे," असे तिने चाहत्यांना सांगितले..माधुरीचा 'शिव तांडव' गातानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून नेटिझन्स तिच्या साधेपणाचे आणि भक्तीचे कौतुक करत आहेत.