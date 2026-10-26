‘माझ्या माधुरीचं लग्न झालं…’ मधुराणी गोखलेंनी सांगितला बाबांचा भन्नाट किस्सा; धकधक गर्ल सुद्धा हसू लागली

MADHURI DIXIT MARRIAGE ANECDOTE ON KON HONAR KARODPATI: माधुरी दीक्षित सध्या ‘कोण होणार करोडपती’ हा शो होस्ट करत आहे. या शोमध्ये आतापर्यंत अनेक कलाकारांनी हजेरी लावली आहे. अशातच अभिनेते सचिन पिळगावकर आणि लोकप्रिय अभिनेत्री मधुराणी गोखले यांनीही या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. यावेळी माधुरी, सचिन आणि मधुराणी यांच्यात रंगलेल्या गप्पांमधून अनेक जुने किस्से आणि सेटवरील आठवणी प्रेक्षकांना ऐकायला मिळाल्या. दरम्यान, या गप्पांमध्ये मधुराणी यांनी माधुरी दीक्षित यांच्याशी संबंधित एक खास किस्साही सांगितला..माधुरी दीक्षित हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. आजही माधुरीची चाहत्यांमध्ये तितकीच क्रेझ आहे. परंतु जेव्हा माधुरीनं लग्न केलं, त्यावेळी अनेकांचं हार्टब्रेक झालं होतं. त्यासंदर्भातील एक किस्सा मधुराणी यांनी 'कोण होणार करोडपती' या शोमध्ये सर्वांसोबत शेअर केला. .मधुराणी माधुरीला म्हणाल्या, 'माझे बाबा तुमचे खूप मोठे चाहते आहेत. परंतु जेव्हा तुम्ही अचानक लग्न केलं, तेव्हा ते खूप नाराज झाले होते. ते सतत आम्हाला म्हणायचे, 'माझ्या माधुरीचं लग्न झालं यार...' पण ते असंही म्हणायचे की, 'पण तिने श्रीराम नावाच्या मुलासोबत लग्न केलं. कारण त्यांचं नाव सुद्धा श्रीराम आहे.' हा किस्सा ऐकताच माधुरीसह सगळे हसू लागले. .दरम्यान मधुराणी आणि सचिन पिळगांवकर यांचा कापूसकोंडा हा सिनेमा २३ ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या सिनेमात अक्षता पाडगांवकर, जान्हवी तांबट आणि भूषण पाटी हे कलाकार मुख्य भूमिकेत आहेत. सध्या सगळीकडे या सिनेमाची मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .'एकही वर्ष गेलेलं नाही, ज्या वर्षी मी काम केलं नाही' सचिन पिळगांवकर नेहमी स्वतःचंच उदाहरण का देतात? स्वत: सांगितलं कारण, म्हणाले….सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.