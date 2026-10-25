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Madhuri Dixit Kon Honaar Karodpati : "बाई, तुम्ही खूप कडक बोलताय..."; शिक्षिकेसमोर थेट विद्यार्थी बनली माधुरी दीक्षित! 'कोण होणार करोडपती'मधील सुंदर क्षणाचा व्हिडिओ व्हायरल!

Kon Honaar Karodpati : छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय रियालिटी शो 'कोण होणार करोडपती'च्या मंचावर एक अत्यंत मन जिंकणारा प्रसंग घडला आहे. हॉटसीटवर बसलेल्या एका शिक्षिकेसमोर बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अगदी विद्यार्थ्यासारखी वागल्याचे पाहायला मिळाले, ज्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
Madhuri Dixit Kon Honaar Karodpati

Madhuri Dixit Kon Honaar Karodpati

Sakal

विनयन वाघमारे
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सोनी मराठीवरील अत्यंत लोकप्रिय आणि ज्ञानोपासनेचा मंचावर रंगणारा शो 'कोण होणार करोडपती' नेहमीच काही ना काही खास कारणांमुळे प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत असतो. या शोचे सूत्रसंचालन करताना बॉलिवूडची धकधक गर्ल अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिने आपल्या दिलखुलास स्वभावाने पुन्हा एकदा साऱ्यांची मने जिंकली आहेत.

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