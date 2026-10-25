Madhuri Dixit Kon Honaar Karodpati : "बाई, तुम्ही खूप कडक बोलताय..."; शिक्षिकेसमोर थेट विद्यार्थी बनली माधुरी दीक्षित! 'कोण होणार करोडपती'मधील सुंदर क्षणाचा व्हिडिओ व्हायरल!

सोनी मराठीवरील अत्यंत लोकप्रिय आणि ज्ञानोपासनेचा मंचावर रंगणारा शो 'कोण होणार करोडपती' नेहमीच काही ना काही खास कारणांमुळे प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत असतो. या शोचे सूत्रसंचालन करताना बॉलिवूडची धकधक गर्ल अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिने आपल्या दिलखुलास स्वभावाने पुन्हा एकदा साऱ्यांची मने जिंकली आहेत. .नुकत्याच समोर आलेल्या एका भागामध्ये हॉटसीटवर लीना कांबळे नावाच्या एक शिक्षिका स्पर्धक म्हणून आल्या होत्या, ज्यांच्याशी संवाद साधताना माधुरीचे बालपणीचे दिवस आणि शालेय आठवणी ताज्या झाल्या..६ इंचाचा हा सागरी जीव फोडतो बुलेटप्रूफ काच! कसं ते जाणून घ्या !.मराठी भाषेचे महत्त्व आणि माधुरीचा मिश्किल अंदाजहॉटसीटवर आलेल्या शिक्षिकेने महाराष्ट्रात मराठी भाषा ठामपणे बोलली गेली पाहिजे आणि तिचे जतन झाले पाहिजे, असा कडक संदेश मंचावर दिला.शिक्षिकेचे हे शिस्तप्रिय आणि स्पष्ट विचार ऐकून माधुरी दीक्षित हसू रोखू शकली नाही आणि तिने अगदी मजेशीर अंदाजात प्रतिक्रिया दिली की, "बाई, तुम्ही खूप कडक बोलताय हा… मला वाटलं मी शाळेतच बसलेय."माधुरीच्या या साध्या आणि गोड वक्तव्यावर मंचावर उपस्थितांनी एकच हसून दाद दिली, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर सध्या प्रचंड शेअर केला जात आहे..'या झोपडीत माझ्या...' कवितेने मंचावर रंगवला माहोलशिक्षिकेप्रती आदर व्यक्त करत माधुरीने आपल्या शालेय काळातील आठवणींना उजाळा दिला आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची अजरामर कविता 'या झोपडीत माझ्या...' मंचावर म्हणून दाखवली."राजास जी महाली, सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली, या झोपडीत माझ्या..." या ओळी माधुरीने अत्यंत सुंदर सुरात सादर केल्या, ज्याने संपूर्ण मंचावर एक वेगळीच ऊर्जा निर्माण केली.एका सेलिब्रिटीने मंचावर आल्यावर शालेय शिक्षिकेसमोर विद्यार्थ्यासारखी भूमिका घेत घेतलेला हा अनुभव प्रेक्षकांना खूप भावला असून, युट्यूब आणि इन्स्टाग्रामवर हा व्हिडिओ अल्पावधीतच ट्रेडिंगमध्ये आला आहे..हवेत रिबीनसारखा नाचणारा हा अनोखा पक्षी पाहिलात का?.स्थानिक पातळीवर आणि डिजिटल माध्यमांवर या एपिसोडच्या या खास क्लिपची जोरदार चर्चा रंगली असून, ज्ञान, संस्कार आणि मराठी भाषेचा गोडवा सांगणारा हा क्षण प्रेक्षकांच्या कायम लक्षात राहणारा ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.