'माधुरीनं आजपर्यंत कधीच...' धक धक गर्लबद्दल बोलताना रवी किशन म्हणाले... 'ती तिच्या आयुष्यात...'

MADHURI DIXIT PROFESSIONAL BEHAVIOR ON FILM SET: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. अभिनयासह तिच्या डान्सचे सुद्धा लाखो चाहते आहेत. अशातच माधुरी दीक्षितचा माँ बहन हा सिनेमा नेटफिक्सवर प्रदर्शित झाला आहे. या सिनेमात माधुरीसह तृप्ती डिमरी आणि इन्ल्फुएन्सर धर्ना दुर्गा मुख्य भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. तसंच अभिनेते रवी किशन सुद्धा या सिनेमात मुख्य भूमिकेत आहेत. .दरम्यान याच सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी रवी किशन यांनी एनडीटीव्हीला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी माधुरीसोबत काम करण्याचा अनुभव शेअर केला. ते म्हणाले की, 'मी अनेक वर्षांपासून माधुरीचा चाहता असून जेव्हा तिच्यासोबत मुख्य भूमिका करायची असल्याचं कळलं त्यावेळी मी प्रचंड घाबरलो होतो.' .रवी किशन म्हणाले की, 'जेव्हा मला माहिती झालं, माधुरीसोबत काम करायचं तेव्हा कसं काम करायचं? त्यांच्याशी संवाद कसा साधायचा, या विचारात मी होतो. कारण माँ बहन सिनेमापूर्वी मी कधीच त्यांच्यासोबत काम केलं नव्हतं. मी त्यांच्यासोबत कसं काम करेल याची मला काळजी लागली होती. सुरुवातीला तर मला काहीच सुचत नव्हतं.'.'सिनेमात माधुरीसोबतचे सीन खूप गंभीर आणि भावनिक होते. याआधी मी अशा प्रकारचं पात्र कधीच साकारलं नाही. माधुरीची भूमिका कधीच समोर पाहिली नव्हती. तिचे हावभाव, पडद्यावर निर्माण होणारं वेगळ वातावरण प्रेक्षकांना खरंच आश्चर्य करणारं आहे. या सिनेमातून मला माधुरीची एक वेगळी बाजू कळाली.'.'सेटवर शुटला कधी उशीर झाला, किंवा वातावरण खराब असल्यानं अडचणी निर्माण झाल्या तर त्याचा परिणाम माधुरीवर कधीच झाला नाही. तिने कधी कोणत्याच गोष्टीची तक्रार केली नाही. पाऊस असो की चिखल ती कधीच काही बोलली नाही. ती नेहमीच स्वत:मध्ये रमलेली असायची. आजूबाजूला काही घडलं तरी शांतपणे ती निरीक्षण करत असायची.'.सुश्मिता सेनला लग्न करण्यासाठी 'ती' अडचण, अभिनेत्रीनं गुपित केलं उघड, म्हणाली...'माझ्या आयुष्यात प्रेमाची....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.