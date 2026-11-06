माधुरी दीक्षित सासू होणार! दिवाळी पार्टीत मोठा मुलगा आरिनची गर्लफ्रेंडची एन्ट्री; नेटकरी म्हणतात- कमरेवरचा हात बघून वाटतंय...

बॉलिवूडमध्ये प्रत्येक सणाचा एक वेगळा उत्साह असतो. कुणाकडे तरी पार्टी आयोजित केली जाते आणि कलाकारांना आमंत्रण पाठवलं जातं. या पार्टीमध्ये झाडून सगळे कलाकार हजेरी लावतात. त्यानिमित्ताने नवीन ओळखी होतात आणि नव्या संधीही मिळतात. यावर्षीही लोकप्रिय बॉलिवूड डिझायनर मनीष मल्होत्रा याने दिवाळी पार्टीचं आयोजन केलं होतं. यात सैफ-करीना, सारा-इब्राहिम, शर्वरी वाघ, अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या अगदी हटके अंदाजात पोहोचले होते. मात्र यावेळेस चर्चेचा विषय ठरली ती माधुरी दीक्षित. कारण तिच्यासोबत आलेल्या तिच्या मोठ्या लेकाने चक्क पार्टीला गर्लफ्रेंडसोबत एंट्री घेतली. .माधुरी दीक्षितने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना वेड लावलं. आपल्या अदांनी घायाळ करणारी माधुरी आजही धक धक गर्ल म्हणून ओळखली जाते. तिने श्रीराम नेने यांच्यासोबत लग्न केलं. त्यांना दोन मुलंदेखील आहेत. त्यातील मोठा मुलगा आरिन हा अॅपलमध्ये काम करतो. काळ झालेल्या मनीष मल्होत्रा यांच्या पार्टीत त्याने आईवडिलांसोबत हजेरी लावली होती. या पार्टीमध्ये माधुरी गुलाबी रंगाची साडी नेसून पोहोचली. तर आरिनने ऑफ व्हाइट रंगाचा शर्ट आणि काळया रंगाची पॅन्ट घातली होती. मात्र तो एकटा नव्हता. त्याच्यासोबत आणखी एक व्यक्ती होती. ती होती त्याची गर्लफ्रेंड. काळ्या रंगाच्या थ्री पीसमध्ये ती सुंदर दिसत होती. आरिन तिच्या कमरेवर हात ठेवून पोज देत होता. त्यांच्या येण्यानेच सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. .या व्हिडिओवर अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. 'ही माधुरीची होणारी सून आहे का?', 'असं वाटतंय माधुरीला अजिबात आवडलेलं नाही, यातले पुरुषच खूश दिसतायेत आणि बायका नाही', 'सांस भी कभी बहू थी' अशा प्रतिक्रिया देत अनेकांनी माधुरीला प्रश्न विचारलेत. आता ही खरंच तिची होणारी सून आहे का हे पुढे कळलंच मात्र या व्हिडीओवरून तरी माधुरी लवकरच सासू होणार हे नक्की. .धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर फार्महाउसवर शेतीची कामं पाहण्यासाठी पोहोचला सनी देओल; डोळ्यात दुःख साठवत म्हणाला- तुमची आठवण... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.