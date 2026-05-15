आजोबांच्या धाकाने शेणाने जमीन सारवायची माधुरी दीक्षित; मूळ कोकणातली आहे धकधक गर्ल, गावाचं नाव माहितीये?

अनेकदा कलाकार उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये आजोळी जाताना दिसतात. गावाला जायचं म्हणजे एक हुरूप येतो. काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्री पूजा सावंत हिने ती गावी जात असल्याचं सांगितलं होतं. पूजा मूळची कोकणातली आहे. मात्र तुम्हाला माहितीये का बॉलिवूड गाजवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री माधुरी दीक्षितदेखील कोकणातली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील पडेल हे गाव माधुरी दीक्षितचं आजोळ आहे. माधुरीचा जन्म मुंबईत झाला असला तरी ती प्रत्येक उन्हाळ्याच्या सुट्टी गावाला जायची. आपण आजोबांच्या धाकाने अगदी शेणाने जमीन सारवलीये असंही तिने सांगितलं. .राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत तिने बालपणीच्या कोकणातल्या गंमतीजमती सांगितल्या. माधुरी म्हणाली, 'माझी आजी-पणजी सगळे कोकणामध्ये होते. त्यामुळे आम्ही लहानपणी त्यांना भेटायला कोकणात जायचो. माझ्याबरोबर माझी चुलत भावंडं सुद्धा गावी यायची. झाडावर चढायचं, आंबे खायचे…या सगळ्या गोष्टी मी अनुभवल्या आहेत. आम्हा सगळ्या भावंडांचं वय तेव्हा ८ ते ९ वर्ष होतं. त्यावेळी आमच्या गावी एक मोठा झोका होता. त्यावर आम्ही खेळत बसायचो. आमचे आजोबा खूप कडक शिस्तीचे होते. त्यामुळे त्यांचा आवाज ऐकला की आम्ही सगळे पळून जायचो. त्यांना बघून पळून जाण्याचं कारण म्हणजे, आजोबा आल्यावर आम्हाला सगळ्यांना कामाला लावायचे.' .ती पुढे म्हणाली, ' हे काय झोके घेत बसलात…चला शेण सारवायला लागा असं सांगायचे. माझे आजोबा सगळ्यांकडून अंगणात शेण सारवून घ्यायचे. आमच्या रत्नागिरीच्या घरी शेणाने सारवलेलं अंगण होतं. त्यामुळे पाणी शिंपडून व्यवस्थित सगळं करावं लागायचं. आजोबांना आम्ही सगळीच भावंडं खूप घाबरायचो… त्यामुळे ही सगळी कामं करायचो. ते तिथेच उभं राहून आमच्याकडून सगळी कामं करून घ्यायचे. हे असं नाही असं सारवायचं. उजवीकडून डावीकडे मग डावीकडून उजवीकडे. सगळं करायचो आम्ही.'