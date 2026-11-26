MADHURI DIXIT TALKS ABOUT HER LOVE FOR PET DOGS: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित 'कोण होणार करोडपती' या शोमुळे चर्चेत आहे. ती हा शो होस्ट करताना पहायला मिळतेय. दरम्यान या शोमध्ये अनेक सेलिब्रिटी येताना पहायला मिळतात. शोमध्ये माधुरी तिच्या करिअरमधले, वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक किस्से शेअर करत असते. या शोमधून चाहत्यांना तिच्याबद्दल अनेक गोष्टी माहिती झाल्यात. .माधुरीच्या आलिशान घरात पती श्रीराम नेने आणि तिची दोन मुलं राहतात. दरम्यान या लोकांना सोडून माधुरीचं आणखी दोघांवर जीवापाड प्रेम आहे. नुकताच तिने कोण होणार करोडपतीच्या मंचावर याबाबत खुलासा केलाय. एका सहभागी झालेल्या स्पर्धक महिलेनं माधुरीला विचारलं की, 'मॅडम तुम्हाला प्राणी आवडतात का? त्यावर माधुरी म्हणाली की, 'मला प्राणी प्रचंड आवडतात' असं म्हणत तिने एक खास किस्सा सुद्धा शेअर केला.'.माधुरीनं सांगितलं की, 'माझ्याकडे इंडी आणि कोको अशी दोन कुत्रे आहे. कुत्र्यांना आपल्याबाबत सगळं माहिती असतं. आपली दिनचर्या सुद्धा त्यांना माहित असते. जेव्हा मी कामावरून घरी जाते. तेव्हा मी लिफ्टच्या इथं पोहचले की,माझा ड्रायव्हर घरी फोन करतो, 'मॅडम घरी येताय.' असं आमच्या घरात ज्या मावशी आहेत त्यांना तो सांगत असतो. त्यांच बोलणं ऐकून इंडी डॉग लगेच दाराजवळ येऊन उभी राहते. त्या दोघांशी माझं खूप खास बॉण्डिंग झालय. ' असं त्या म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी माझं दोन्ही कुत्र्यांवर खुप प्रेम असल्याचं म्हटलं. .नाकात नथ, कपाळी टिकली अन् नऊवारीचा साज; श्रद्धा कपूरचा मराठमोळा अंदाज पाहिलात का? Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.