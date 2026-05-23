४ महिन्यांची प्रग्नेंट असताना माधुरी दीक्षितने केला होता 'डोला रे डोला' गाण्यावर डान्स, तापाने फणफणत असताना केलं सलग 13 तास काम

DEVADAS SONG DOLA RE DOLA BEHIND THE SCENES STORY: बॉलिवूडमध्ये असे काही गाणे आहेत जे आजही तितक्याच आवडीनं ऐकले जातात. त्यातील एक म्हणजे 'डोला रे डोला'. आता या गाण्याबद्दल तब्बल २४ वर्षानंतर मोठा खुलासा समोर आलाय. माधुरी दीक्षित आणि ऐश्वर्या रॉय यांच गाणं आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. परंतु जेव्हा गाण्याच्या शुटिंग होतं, त्यावेळी माधुरी दीक्षित चार महिन्यांची प्रेग्नेंट असल्याची माहिती समोर आली आहे. .देवदास सिनेमातील डोला रे डोला हे गाणं प्रचंड गाजलं. प्रसिद्ध कोरिओग्राफर सरोज खान यांच्या टीमसोबत काम केलेल्या रुबीना खान यांनी एका मुलाखतीत माधुरी दीक्षितबाबत खुलासा केलाय. त्यांनी सांगितलं की, 'या गाण्यातील एका खास स्टेपसाठी तब्बल १३ तास रिहर्सल करण्यात आली होती.'.रुबीना यांनी सांगितलं की, 'जेव्हा त्या गाण्याची रिहर्सल सुरु होती त्यावेळी माधुरी दीक्षितला ताप आणि चक्कर येण्याचा त्रास होत होता. तरी देखील त्यांनी एकदाही स्पेट बदलण्याची विनंती केली नाही. त्या सकाळी ९ ते रात्री १० वाजपर्यंत एका स्टेपसाठी शुटिंग करत होता. ते गाणं शुट करण्यासाठी १७ दिवस लागले होते. तसंच त्याची रिहर्सल एक महिना चालली.'.'या गाण्यावेळी सरोज खान यांची प्रकृतीही ठीक नव्हती. दिग्दर्शक संजय लीला भंसाळी यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, 'सरोज खान यांना त्रास होत असतानाही त्या सेटवरुन उठल्या नाहीत. त्यांनी जमिनीवर झोपून डान्सर्सना सूचना दिल्या होता. जेव्हा सिनेमा रिलीज झाल तेव्हा त्या रुग्णालयात होत्या.' 'डोला रे डोला' हे गाणं त्या काळी इतकं हिट झालं की, ते गाणं सर्वात आयकॉनिक डान्स डुएटपैकी एक मानलं जातं..