माधुरी नको म्हणत असतानाही दिग्दर्शकानं बळजबरीनं शूट केलं गाणं, रिलीज होताच ठरलं सुपरहिट

ANJAAM MOVIE SUPERHIT SONG BACKSTORY: माधुरी दीक्षित ही बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. ९० ते २००० च्या दशकामध्ये तिने अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. एक काळ असा होता जेव्हा माधुरीशिवाय सिनेमा पुर्ण होत नव्हता. दरम्यान १९९४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'अंजाम' या सिनेमातील 'चने के खेत में' या गाण्यानं प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलंय. परंतु या गाण्याला माधुरीनं सुरुवातील नकार दिला होता. .माधुरीचा अंजाम हा सिनेमा प्रचंड हिट झाला. या सिनेमातील शाहरुख खान आणि माधुरी दीक्षित यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. मात्र या सिनेमातील चने के खेत मै या गाण्याची रंजक गोष्ट फार कमी लोकांना माहितीय. कोरिओग्राफर सरोज खान आणि माधुरी दीक्षित यांनी हे गाणं सुरुवातीला नाकारलं होतं. परंतु दिग्दर्शकाने बळजबरीने ते गाणं करायला लावलं. हे गाणं प्रदर्शित होताच सुपरहिट ठरलं..दिग्दर्शक राहुल रवैल आणि संगीतकार आनंद मिलिंद यांनी 'चने के खेत में' हा गाणं ठेवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु गाण्याची संगीत, शब्द ऐकल्यानंतर माधुरी दीक्षित आणि सरोज खान यांनी यावर डान्स करण्यास नकार दिला. माधुरीनं एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, 'हे गाणं जेव्हा ऐकलं तेव्हा या गाण्यावर डान्स करणं शक्यच नाही असं वाटलं. सरोज खान यांनाही हे गाणं पारंपारिक डान्ससाठी योग्य वाटत नव्हतं. त्यामुळे सुरुवातीला त्यांनी या गाण्याला कोरिओग्राफ करण्यास नकार दिला होता. परंतु दिग्दर्शकांच्या आग्रहाखार हे गाणं बसवण्यात आलं.'.दिग्दर्शक राहुल रवैल यांना त्यांच्या कल्पनेवर विश्वास होता. त्यांनी माधुरी आणि सरोज खान यांना समजावलं. या गाण्यात वेगळेपणा असल्याचं सांगितलं. हे गाणं प्रदर्शित होताच प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन गेलं. या गाण्यानं सरोज खान यांच्या कोरिओग्राफीनं एक वेगळीच उंची मिळवून दिली. माधुरी दीक्षितच्या डान्स पाहून तर प्रेक्षक तिच्या प्रेमात पडले. त्या काळात ग्लॅमरस डान्स नंबरचा ट्रेंड असताना या गाण्यातील साधेपणा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला.