Premier

माधुरी नको म्हणत असतानाही दिग्दर्शकानं बळजबरीनं शूट केलं गाणं, रिलीज होताच ठरलं सुपरहिट

MADHURI DIXIT REFUSED CHANE KE KHET MEIN SONG: माधुरी हिने ‘अंजाम’ सिनेमातील ‘चने के खेत में’ हे गाणं सुरुवातीला नाकारलं होतं. कोरिओग्राफर सरोज खान यांनाही हे गाणं डान्ससाठी योग्य वाटत नव्हतं. मात्र दिग्दर्शक राहुल रवैल यांच्या आग्रहामुळे हे गाणं शूट करण्यात आलं आणि रिलीज होताच ते सुपरहिट ठरलं.
MADHURI DIXIT

MADHURI DIXIT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ANJAAM MOVIE SUPERHIT SONG BACKSTORY: माधुरी दीक्षित ही बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. ९० ते २००० च्या दशकामध्ये तिने अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. एक काळ असा होता जेव्हा माधुरीशिवाय सिनेमा पुर्ण होत नव्हता. दरम्यान १९९४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'अंजाम' या सिनेमातील 'चने के खेत में' या गाण्यानं प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलंय. परंतु या गाण्याला माधुरीनं सुरुवातील नकार दिला होता.

Loading content, please wait...
Madhuri Dixit
actress
Entertainment news
Old Songs
Entertainment Field