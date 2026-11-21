आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिने कोणत्याही गॉडफादर शिवाय इंडस्ट्रीमध्ये आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं. हिंदीनंतर माधुरी आता मराठी शोमध्ये दिसतेय. माधुरी सध्या सोनी मराठीवरील 'कोण होणार करोडपती' या कार्यक्रमात दिसतेय. या कार्यक्रमात तिचा स्वतःचा एक वेगळा लहेजा पाहायला मिळतो. या कार्यक्रमात स्पर्धकांसोबत बोलताना माधुरी तिच्या आयुष्यातील काही किस्से सांगताना दिसते. आताही तिने नुकत्याच झालेल्या एका भागात तिच्या शालेय जीवनातील खास गोष्टी सांगितल्या. विशेष तो प्रसंग जेव्हा तिला मार खावा लागलेला. .नुकताच सोनी मराठीने या कार्यक्रमाचा एक प्रोमो शेअर केलाय ज्यात माधुरी स्पर्धकांसोबत शालेय जीवनाबद्दल बोलताना दिसतेय. यात पुण्यातील स्पर्धक अमृता दळे माधुरीला विचारते, तुम्हाला गणित आवडायचं का?यावर उत्तर देताना माधुरीने आपल्याला गणित विषय अजिबात आवडत नसल्याचं सांगितलं. ती म्हणाली, 'मला गणित नाही आवडायचं. आमच्या गणिताच्या शिक्षिका खूप कडक होत्या. त्यांचा तो रुबाब होता की आणखी काही, पण आम्हाला त्यांची प्रचंड भीती वाटायची. गणिताचा तास सुरू होणार म्हटलं की पोटात गोळा यायचा आणि 'अरे बापरे, आता गणिताचा तास आहे' असं वाटून भीती वाटायची.'.पुढे ती माधुरीला विचारते, 'तुम्हाला कधी शाळेत शिक्षकांकडून शिक्षा मिळाली होती का?' यावर हसत माधुरी म्हणते, 'हो, एकदा असं घडलं होतं. आम्ही वर्गात इतका दंगा आणि गोंधळ घातला होता की आमच्या शिक्षिका प्रचंड संतापल्या. त्या हातात छडी घेऊन वर्गात आल्या आणि त्यांनी आम्हा सर्वांना एकएक छडी मारली. जेव्हा आधी छडी लागते ना, तेव्हा दोन सेकंदांसाठी सुन्न झाल्यासारखं होतं. मग त्यानंतर ते दुखायला लागतं.' त्यानंतर माधुरीने छडी पडल्यानंतर कसा आवाज येतो, याची नक्कलही करून दाखवली ज्यामुळे सेटवरील सगळेच हसायला लागले. .डोक्यापासून स्किन निघाली, कुणाला चेहरा दाखवू शकत नव्हतो... बिग बॉसनंतर अविष्कार दारव्हेकरला झालेला गंभीर आजार, म्हणतो- २- ३ वर्ष मी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.