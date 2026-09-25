'कोण होणार करोडपती' साठी डिझायनर साडीऐवजी पैठणीच का नेसली? माधुरी दीक्षितने दिलं खरं उत्तर, म्हणते

बॉलिवूडची लाडकी धक धक गर्ल म्हणजेच अभिनेत्री माधुरी दीक्षित लवकरच सोनी मराठीच्या 'कोण होणार करोडपती' या कार्यक्रमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यासाठी ती अतिशय उत्सुक आहे. या विशेष भूमिकेसाठी तिने खास तयारी केली आहे. मात्र या शोच्या प्रोमोंमध्ये माधुरी पैठणी नेसून दिसतेय. सुरुवातीला हिरव्या पैठणीत दिसणारी माधुरी आता गुलाबी पठणीत दिसतेय. या शोसाठी तिने डिझायनर साडीऎवजी पैठणीची निवड का केली याबद्दल तिने एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. .माधुरी तिच्या लूकबद्दल बोलताना म्हणाली, ' हा लूक खूप सुंदर आणि खास आहे. पैठणी म्हणजे केवळ एक सुंदर साडी नाही, तर तिच्यात महाराष्ट्राचा शतकानुशतकांचा इतिहास, परंपरा आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारसा विणलेला आहे. ही एक अशी परंपरा आहे जी पिढ्यान् पिढ्या पुढे आली आहे आणि महाराष्ट्राच्या ओळखीचा अविभाज्य भाग बनली आहे. पैठणी नेसणं म्हणजे महाराष्ट्राच्या परंपरा, कलाकुसर आणि त्याच्या शाश्वत सौंदर्याचा उत्सव साजरा करण्याचा एक सुंदर मार्ग आहे.'.ती पुढे म्हणाली, 'पैठणीच्या विणकामाचं सौंदर्य मला खूप आवडतं आणि प्रत्येक पैठणीची स्वतःची एक खास ओळख असते, ही गोष्टही मला विशेष आवडते. आपल्या संस्कृतीशी जोडलेलं राहून, तिचा आधुनिक पद्धतीने उत्सव साजरा करणं हीदेखील एक सुंदर अनुभूती आहे. म्हणून खास पैठिणीचीच निवड केली.' सोनी मराठीवरील लोकप्रिय गेम शो ‘कोण होणार करोडपती’चा प्रीमियर 12 ऑक्टोबर 2026 पासून सोनी मराठी आणि Sony LIV वर होणार आहे. .लग्नाला १२ वर्ष होतील तरीही मला कळलेलं नाही की... श्रेया बुगडेने सांगितलं नवरा निखिल सेठसोबत कसं आहे नातं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.