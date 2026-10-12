माधुरी दीक्षितने डॉक्टर असलेल्या नेनेंसोबत लग्न का केलं? सोनाली बेंद्रेसमोर सांगितलं खरं कारण; म्हणाली- मी अशा माणसाशी लग्न केलंत जो...

बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. तिने बॉलिवूडमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली. 'धक धक गर्ल' म्हणून तिची ओळख आहे. मात्र जेव्हा माधुरीचं लग्न झालेलं तेव्हा अनेकांना धक्का बसला होता. त्या काळात ती अनेकांची क्रश होती. त्यामुळे तिच्या लग्नाची बातमी समोर येताच त्या सगळ्यांचं हृदय तुटलं होतं. माधुरी दीक्षितने डॉ. श्रीराम नेनेंशी लग्न केलं. त्यांचं लग्न १९९९ मध्ये कॅलिफोर्निया येथे पार पडलेला. आता नुकतंच माधुरीने तिने डॉक्टर नवरा का केला याबद्दल वक्तव्य केलंय. .माधुरी 'कोण होणार करोडपती' या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करताना दिसतेय. माधुरीचं लग्न झालं आणि माझं हृदय तुटलं असं अनेकांनी म्हटलंय. आता तिच्या लग्नाबाबत अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे हिनेदेखील माधुरीला प्रश्न विचारलाय. नुकतीच सोनालीने 'कोण होणार करोडपती' मध्ये हजेरी लावली होती. यात बोलताना सोनाली म्हणाली, 'तुमचं जेव्हा लग्न झालं…तेव्हा खूप लोकांचे हार्टब्रेक झाले.' यावर माधुरी खूप हसलाई आणि अखेर म्हणाली, 'म्हणून मी अशा माणसाशी लग्न केलं, जो HeartMend करतो.' म्हणजेच डॉक्टर श्रीराम नेने. .नेने हे हार्ट सर्जन आहेत, त्यामुळे हृदयावर उपचार करणाऱ्या, हृदय जोडणाऱ्या व्यक्तीशी मी लग्न केलं असं माधुरीला म्हणायचं होतं, हे ऐकल्यावर सोनालीदेखील दिलखुलास हसली. सोनी मराठीने हा प्रोमो शेअर केलाय. जो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या प्रोमोवर नेटकऱ्यांनी सुद्धा कमेंट्सचा पाऊस पाडला आहे. .सोनाली बेंद्रेला 'अगं बाई अरेच्चा!' या चित्रपटातील 'छम छम' गाण्यासाठी किती पैसे मिळाले? म्हणाली, 'केदार शिंदेने...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.